彰銀攜手草屯商圈 台灣Pay樂享優惠逛全天

彰化銀行與南投縣草屯商圈發展協會合作舉辦「草屯商圈X台灣Pay 逛街樂享20%回饋」活動，活動期間自10月13日起至明年4月13日止，凡民眾在草屯商圈內之活動店家消費並使用「台灣Pay」（限金融卡/帳戶）進行支付，可享20%之消費現金回饋（非即時回饋），單筆消費上限新台幣300元，活動回饋總金額上限30萬元。

草屯自日治時期起為南投商業及服務業重鎮，近年來更結合當地歷史文化、在地美食及商業觀光等地方發展而成立草屯商圈，除了持續鑄造完善的生活購物機能，更經常性舉辦小草市集、地方特色體驗活動，使草屯商圈人氣歷久不衰。

彰銀近年積極走入國內各地市場、商圈及夜市等在地場域，並鼓勵民眾使用台灣Pay行動支付，不僅減少現金使用讓收款更具效率，朝向普惠金融目標前進，減碳及無紙化的消費方式更能為環境盡一分努力，持續實踐綠色金融永續發展。