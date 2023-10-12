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這批很「純」？0添加、100%合法 大麻「金」品好質感
適度的放鬆有益身心，而雖然大麻在台灣尚不合法，但大麻葉圖騰背後的象徵，卻是人人追求的自由精神。BOMBERG炸彈表推出新款BB-01 Automatic CBD Golden金色大麻葉機械表，以金色質感的夜光大麻葉，白晝、黑夜，同樣「Chill」一下。
所謂的CBD是Cure the Bulldog的縮寫，因為品牌「吉祥物」：一隻英國鬥牛犬Bolt正是表廠的「代言人」，Bolt曾因心理因素造成健康問題，並在專業協助下使用含有CBD（大麻二酚）的天然藥物治療，也因此，BOMBERG炸彈表第三代BB-01 CBD GOLDEN，同樣也有以金色表殼代表重回健康、快樂生活的聯想，不只是對Bolt、也是對疫後全人類的祈願。
43精鋼表殼具有立體的雕花，並搭配盒狀藍寶石水晶玻璃鏡面與透視底蓋，SELLITA SW200自動上鍊機芯帶來時間與日期顯示，同時具備夜光顯示，將在夜間或低光源情況下，顯現出一枚鋸齒狀大麻葉與清楚的分鐘數字刻度與時分顯示。合法、放鬆、有玩心，表帶並為咖啡色大麻壓花皮革及橡膠雙材質表帶搭配摺疊表扣，訂價69,800元。
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