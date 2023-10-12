文青月曆來了！林業署2024「奇幻之森」即日起開放預購

農業部林業保育署文青月曆來了。台灣的森林宛如一座奇幻宇宙，凝視其間的生物與生態，便可引發出無窮的奧妙想像。廣受許多民眾喜愛的林業保育署(原林務局)月曆，2024年以「奇幻之森」為題，每月透過生動描繪本土生物角色與奇幻氛圍，展現自然界中讓人驚嘆甚至引發遐想的生態現象，引領讀者搭乘如同雲霄飛車般的台灣森林旅程；即日起至10月20日24時止，月曆與桌曆限時不限量，開放線上預購。

林業署表示，2024「奇幻之森」月曆，介紹台灣自然界特殊的生態現象、森林生物的奇特外貌和習性，像是高聳入雲的台灣杉、身披盔甲的夜行精靈穿山甲、獨具編織巢窩技能的台灣黑熊、降海釋卵的陸蟹大軍以及羽毛如鱗不怕虎頭蜂螫的東方蜂鷹等，這些令人驚訝的生存策略和生態現象，引發讀者無限想像。

林業署說，月曆主題由署長林華慶發想構思，同仁策劃每月主題和圖像，由種籽設計公司以其獨特創意和手繪技巧，完美詮釋與轉譯。月曆插畫的各種動植物特徵，皆經相關領域專家審定，再配合主題增添奇幻色彩，是月曆也是最佳的本土生態科普教材。

「奇幻之森」月曆封面以1至12月的動植物為主角，背景融入台灣的山林環境，營造出魔幻與寫實的氛圍。1月的「始於細微」，撞到月亮的台灣杉是台灣最高，也是東亞最高的樹，從芝麻大種子開始長起；一顆毬果，必須等待時機開裂，讓種子飛揚傳播，而小小的種子，需要歷經重重考驗才能發芽，而後又需要至少幾十年，才能蔚然成林。

2月份「鎧甲精靈」，穿山甲的身體像是穿了一身堅硬的鎧甲，有著細細長長的舌頭，以及絕佳的嗅覺，雖然牠們沒有牙齒，但是靠著嗅覺可以找到蟻窩的位置，以尖銳的前爪挖掘，接著利用細長且布滿黏液的舌頭伸進蟻窩取食螞蟻和白蟻，飽食一餐。

3月份「築巢的熊」，臺灣黑熊除了俱備熊類本能會找洞穴棲息外，還自帶熊界獨一無二的手作技能，是世界上唯一會編織巢窩的熊。牠們靠著像人類手掌一樣能彎曲的前肢，折下芒草、樹枝築成一個直徑約80至150公分左右的巨型熊巢。

「奇幻之森」月曆長75公分、寬52公分，使用FSC認證紙張印製。與過去幾年不同的是「奇幻之森」月曆裝訂方式採雙線圈，可以完整保留整份月曆圖像，此外內頁12個月份日期表均設計撕線，使用者也可將月曆圖面完整撕下，裱框後用於居家佈置或課堂教學，每份定價新台幣320元。

2024桌曆則順應使用者建議，在桌曆卡背面有記事欄位，底座以國產柳杉製作，除了必要的乾燥等程序，不做多餘加工，確保無毒與天然手感；還可以拿來作為手機架；也可換上風景明信片或家人合照，讓來自台灣森林永續生產的柳杉陪伴來年，每份定價新台幣300元。

「奇幻之森」月曆 即日起開放預購至10月20日24時止，預購與販售通路包含：全台各地多家獨立書店共組的「友善書業合作社」、羅東林業文化園區日光山森林茶書苑、國家書店以及五南文化廣場，月曆與桌曆2項商品預購皆「不限量」，把握預購期間不用擔心買不到，成品預計12月中旬出貨，屆時僅保留少量現貨在各實體通路販售。