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潮物大放送！三隻猴子「潮猴酷玩所」 嗨翻信義區
三隻猴子（Monkey Shoulder）三重麥芽威士忌再次帶來新創舉，即日起至10月15日，將AI虛擬潮店「潮猴酷玩所」，搬進信義區信義威秀廣場。10月14日（六）當天晚間8點至10點，還有NOT Bar & Bistro的Eric、鐵克諾餐酒館的 George兩位冠軍調酒師蒞臨現場，將帶來兩款獨家特製的雙金潮猴特調。加入LINE好友，猴嗨特調免費喝；拍照上傳打卡，即可玩潮猴扭蛋，將送出包括潮猴SHOT杯項鍊、潮猴肩背包，和最大獎潮猴帽踢等潮流好禮。
此外，即日起至11月30日前至全台指定猴吧，點選「三隻猴子專屬酒單」任一品項，即有機會獲得潮猴SHOT杯項鍊，再請你喝猴子shot，限時限量、送完為止。活動期間於全台合作菸酒專賣店購買三隻猴子威士忌3瓶，即贈潮猴肩背包；購買三隻猴子威士忌6瓶，即贈潮猴帽踢，贈品數量有限，送完為止。
10月19日前至大潤發和10月24日前至家樂福量販店，還有獨家三隻猴子威士忌防水潮包組限量上市。在便利商店方面，10月17日前至萊爾富、10月31日前至全家，購買兩瓶200毫升三隻猴子，即享88折優惠。更多活動資訊請鎖定Monkey Shoulder 三隻猴子官方LINE帳號：https://reurl.cc/KX1Rkj
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