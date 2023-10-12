潮物大放送！三隻猴子「潮猴酷玩所」 嗨翻信義區

三隻猴子（Monkey Shoulder）三重麥芽威士忌再次帶來新創舉，即日起至10月15日，將AI虛擬潮店「潮猴酷玩所」，搬進信義區信義威秀廣場。10月14日（六）當天晚間8點至10點，還有NOT Bar & Bistro的Eric、鐵克諾餐酒館的 George兩位冠軍調酒師蒞臨現場，將帶來兩款獨家特製的雙金潮猴特調。加入LINE好友，猴嗨特調免費喝；拍照上傳打卡，即可玩潮猴扭蛋，將送出包括潮猴SHOT杯項鍊、潮猴肩背包，和最大獎潮猴帽踢等潮流好禮。

此外，即日起至11月30日前至全台指定猴吧，點選「三隻猴子專屬酒單」任一品項，即有機會獲得潮猴SHOT杯項鍊，再請你喝猴子shot，限時限量、送完為止。活動期間於全台合作菸酒專賣店購買三隻猴子威士忌3瓶，即贈潮猴肩背包；購買三隻猴子威士忌6瓶，即贈潮猴帽踢，贈品數量有限，送完為止。