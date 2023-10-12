漢神巨蛋16周年慶今天起跑 今年業績挑戰29億
高雄各大百貨「周年慶大戰」擂戰鼓，龍頭漢神巨蛋購物廣場周年慶今天起開跑，目標業績上看29億，此次引進12家獨家品牌，更祭出70萬瑞士四大遊等大獎供抽獎，業者指疫後國人瘋出國，機票大漲，不如把消費留在國內，趁百貨周年慶超值優惠，買到賺到。
漢神巨蛋購物廣場16週年慶今起至11月7日登場，除滿千送百等優惠，今年更引進12家獨家品牌，包括擁有百年珠寶設計與傳奇腕錶歷史的 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶及南部首間Miu Miu專門店，將推出全台首賣的皮革手挽袋，兩家精品都將在10月隆重開幕。
另有南部獨家獲日本米其林餐盤推薦的名古屋90年鰻魚飯老店「うなぎ四代目菊かわ」、網路熱搜女鞋 D+AF、女裝品牌 LOVFEE 、韓風專櫃 NATIONAL GEOGRAPHIC，南部唯一門市 CASETiFY STUDiO，和以保育生態為品牌核心的 LUSH 等人氣話題品牌。
漢神百貨總部數位行銷本部協理袁永慧說，今年巨蛋周年慶業績目標29億元，推估較去年成長10％，其中家電部門設定衝刺3億以業績效！周年慶期間也祭出市價約70萬的瑞士旅遊抽獎，1人中獎就能4人同行暢遊瑞士14日。另歡慶台北漢來大飯店開幕，周周抽住宿券，持漢神Plus App消費即有機會入住台北漢來大飯店，同時還可參與購物金活動。
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