古著天王Sean Wotherspoon加持！Gap重現經典限量聯名款 開賣時間、地點與價格完整曝光

復古風格的極致化！就是對Gap與人稱「古著天王」Sean Wotherspoon合作Reissue系列服飾的最好形容。為什麼這麼說？因為當看到與觸摸這系列，完全就能感受到是濃縮一個時代的精華，其中不乏原汁原味復刻了30年前的款式，或是借鏡過往的經典元素，重新詮釋而成。而且Gap攜手Sean Wotherspoon系列，在全球都是採取限定與限量銷售，絕對是下半年最值得購入品項。

誰是Sean Wotherspoon？ 在擁有自己的古著店（二手服飾）之前，他還是Nike人氣Air Max 97/1鞋的設計師，憑藉的就是他對於潮流文化與復古服裝的熱愛，並摸索出能夠熱賣設計的關鍵。因此後來Sean Wotherspoo陸續跟不同品牌合作，包括adidas Originals等也都取得高度成功。

Sean Wotherspoon透過社群平台，曝光與Gap合作Reissue系列服飾的細節。圖／摘自Sean Wotherspoon instagram

於是自稱本就是Gap鐵粉的Sean Wotherspoon因應流行的懷舊浪潮，兩者曾合作推出一系列採購自市面上80年代到千禧年之間的經典品牌服飾來銷售。「貨真價實的古著」在Gap官網與指定地點開賣，即使對比新品價格也沒有比較便宜，但一如Sean Wotherspoon對於市場的敏銳度，這系列迅速售罄，許多消費者甚至「敲碗」希望能夠再提供。

Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列丹寧夾克，3,999元。圖／Gap提供

於是帶著許多消費者期待，Sean Wotherspoon再度以80年代到千禧年之間的經典Gap服飾為靈感，攜手合作推出限量聯名Reissue系列服飾。這系列還加入了Sean Wotherspoon鍾愛的拼貼方式，像是褲款上便裝飾了不同刺繡圖案，反映出時代感。其中一款連帽衝鋒衣，則是復刻了30年前Gap既有的款式，改以配色和材質重新詮釋。另外牛仔拉鍊外套與燈芯絨材質老帽，也處處充滿值得玩味的細節。

Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列派克大衣細節。圖／Gap提供

值得一提的是Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列，在全球為數不多的市場才有販售，而台灣是其中之一，因此每款皆有限量，10月中旬後推出，且限定於品牌官網、統一時代百貨台北店、板橋大遠百店上架，想要撞衫都有難度。

Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列刺繡Logo丹寧褲細節。圖／Gap提供

Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列印花T恤細節。圖／Gap提供

Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列燈芯絨寬褲細節。圖／Gap提供

Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列刺繡Logo連帽上衣（左）4,999元、派克大衣（右）3,999元。圖／Gap提供

Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列刺繡Logo丹寧褲（左）3,999元、刺繡Logo燈芯絨寬褲（右）3,999元。圖／Gap提供

Gap與Sean Wotherspoon聯名Reissue系列印花T恤1,499元、燈芯絨老帽1,499元。圖／Gap提供