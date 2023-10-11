穿紅衣送和牛！麻辣45「酸菜魚鍋」開賣　還有20款新菜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「麻辣45」今秋推出「川味酸菜魚鍋」。圖／麻辣45提供
「麻辣45」今秋推出「川味酸菜魚鍋」。圖／麻辣45提供

酸爽香麻的「酸菜魚」，近年在台灣掀起一陣旋風。乾杯集團旗下的重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」，全新推出「川味酸菜魚火鍋」，同時還有20餘款新菜色、新食材登場。10月31日前，凡著紅色服飾用餐，即可免費招待「日本和牛片」，打卡還送「麻香小酥肉」。

「麻辣45」標榜以「九宮格麻辣鍋」的型態，提供100%和牛油的重慶麻辣鍋。此次新推出的「川味酸菜魚鍋」，選用來自雲林大埤鄉自家醃製的老酸菜絲作為鍋物靈魂，加入骨、雞骨、四川泡椒、老薑等食材熬煮，並添加青花椒、鵝油蔥酥、花椒油等香料烹煮，湯頭滋味酸爽中帶著麻香。同時鍋內還選用烏鱧魚片烹煮，口感滑嫩。「川味酸菜魚鍋」同時搭配麻辣鍋底，以鴛鴦共享方式上桌，1～3人份，每人200元；4～6人份，每鍋750元；7人以上，每鍋1,250元。

除此之外，麻辣45本次還推出20餘款火鍋配料與料理。「和牛嫩牛肉拼盤」將澳洲和牛牛五花以原味、藤椒、泡椒3種調味處理，適合愛吃辣的民眾，每盤780元；「特選澳洲和牛片」則選用MBS 8-9+等級、油脂較多的澳洲和牛部位，每盤980元起。「萬巒豬腳」選用萬巒豬腳滷製而成，搭配麻辣湯底別有風味，每份160元起。另外還有雞頸肉、鮑魚、烏鱧魚、皮蛋和牛丸、韓式冬粉、廣島牡蠣等食材，為鍋物帶來不同新風味。

針對熟食料理，麻辣45本次也推出麻香小酥肉、麻香脆軟骨、貢菜蛋、蕃茄牛湯撈飯等品項，都是重慶常見的料理。另外還有黑糖酒釀湯圓冰、海南清補涼、季節水果Q丸涼粉等冰品甜食，3款均各為120元，可以讓民眾感受重慶人「邊吃火鍋、邊吃冰」的在地吃法。

10月31日前，凡至麻辣45用餐，全桌皆穿著「紅色服飾」，即可免費招待「日本和牛片」，價值380元；參與打卡活動，則贈送「麻香小酥肉」，價值160元。

麻辣45推出超過20種新菜色，包括有鮑魚、廣島牡蠣、烏鱧魚等海鮮食材。圖／麻辣45提供
麻辣45推出超過20種新菜色，包括有鮑魚、廣島牡蠣、烏鱧魚等海鮮食材。圖／麻辣45提供
麻辣45新推出「川味酸菜魚鍋」，還有20餘款新菜色。記者陳睿中／攝影
麻辣45新推出「川味酸菜魚鍋」，還有20餘款新菜色。記者陳睿中／攝影
和牛嫩牛肉選用澳洲和牛牛五花，有原味、藤椒、泡椒三種風味選擇。圖／麻辣45提供
和牛嫩牛肉選用澳洲和牛牛五花，有原味、藤椒、泡椒三種風味選擇。圖／麻辣45提供
麻辣45新推出「黑糖酒釀湯圓冰」、「季節水果Q丸涼粉」、「海南清補涼」等甜品。圖／麻辣45提供
麻辣45新推出「黑糖酒釀湯圓冰」、「季節水果Q丸涼粉」、「海南清補涼」等甜品。圖／麻辣45提供

日本和牛 食材

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