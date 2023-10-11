以巴持續衝突因應局勢 國泰航空即起暫停香港往返特拉維夫航班

因應以色列的局勢發展，國泰航空今天宣布，將取消即日起至2023年10月29 日（包括當日）往返香港及特拉維夫的所有航班。國泰航空表示，若乘客已啟程，卻尚未收到國泰航空通知，敬請透過國泰航空官網的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況。

國泰航空指出，需要協助的乘客可致電02-7752-4883，國泰航空客戶服務團隊將會盡力提供協助。由於此刻能提供受影響乘客重新預訂往返以色列的其他航班選擇非常有限，因此強烈建議尚未啟程的乘客，接受全額退款的選項。對於乘客帶來的不便深表歉意，並感謝乘客的理解及體諒。

國泰航空也呼籲，將於10月29日後出發的乘客，可以在國泰航空官網查閱最新的航班資訊和其他公告，若乘客希望改變旅遊計劃，國泰航空的機票豁免措施將為乘客提供靈活的選擇。