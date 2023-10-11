聽新聞
test
0:00 / 0:00
美劇「愛你的凱蒂」李相憲狂野登封 皮夾克下什麼都沒穿！胸肌、冰塊腹肌都見客
被視為潛力無限的韓國男星李相憲（Sang Heon Lee）因為Netflix校園青春劇「愛你的凱蒂」而收穫高關注度。並因此受到媒體青睞，邀請原本身材就極佳的李相憲擔任數位封面主角，換穿多套服裝的他，也不吝惜大秀肌肉，其中更有皮夾克造型下，什麼都沒穿，讓大胸肌與冰塊腹肌呼之欲出。
「愛你的凱蒂」不只是以韓國校園為背景的青春劇受到熱烈討論，主要是這部美劇是以電影「愛的過去進行式」三部曲系列延伸出來的故事，所以本來就有一票忠實影迷，加上韓國K-POP文化風靡全球推波助瀾下，讓每位演員都走紅。其中飾演男配角的「民豪」李相憲更後勢看好，劇集開播以來，instagram帳號追蹤人數，更是從數萬直接飆升近300萬，使人看見青春無敵的魅力。所以時尚雜誌也趁勢邀請李相憲擔任數位封面主角，身穿開襟夾克配上PEDRO的ICON系列托特包和招牌樂福鞋，讓他如健美選手般的肌肉呼之欲出，展現與劇中暖男形象迥然不同的反差。不僅如此，李相憲還詮釋了寬鬆丹寧外套搭配皮褲，鞋履選用PEDRO鞋側有著低調雙P印花的球場運動鞋，為剛硬的街頭龐克風注入一絲鮮活亮點。
一直以來都以卓越的防水機能與潮流設計深受消費者喜愛的PALLADIUM於9月推出升級橘標防水CAGE⁺系列鞋款後，招牌的TRAVEL LITE+系列也呈現進化版本，並找來人氣男星曾敬驊演繹。這系列鞋款除了維持極度輕量化設計，還加入WATERPROOF PLUS熱熔薄膜防水鞋面及爪狀穩固結構鞋身，防水力及支撐力同時升級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言