豪抽「雙人商務艙飛東京＋UKAI」！晶英行館狂撒66萬獎

追求頂級住宿標竿的晶英國際行館，10月16日至11月30日推出「六連忘返——喜慶6周年系列活動」，期間餐飲9折優惠，活動還包括瞄準高端旅宿客群的「66 萬限量總統行館豪奢住房專案」，與「絕美高樓層住宿專案」，雙人入住御景侶驛或御心侶驛享專案價8,899元起。期間於全館單筆消費達25,000元，可現場獲得抽獎機會乙次，最大獎為雙人搭乘國泰航空商務艙至東京享用UKAI料理。

晶英國際行館開業6年來榮獲無數國際獎項，今年再度蟬聯有「旅遊業奧斯卡」美譽的世界旅遊大獎，不僅獲得「台灣最佳酒店」，更再次獲得「台灣最佳總統套房」獎項。

喜賀6周年同時，晶英國際行館祭出「66萬元總統行館豪奢住宿套裝」。包括入住獨佔最高樓層、207坪元首級空間規格的總統行館，可飽覽城市美景外，寬敞衛浴空間配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房。三天兩夜豪奢套裝行程內含私人管家服務，以及賓士禮車與專屬司機全程交通接送，還可於Ukai-tei Kaohsiung VVIP包廂內享用每套20,000元的款待摯愛套餐，及Philippe Gonet.永添藝術紀念香檳套組 (每套售價22,000元)。另含頂級雙人SPA行程、台灣高鐵商務艙雙人車票。

即日起同步推出「絕美高樓層住房專案」，雙人入住御景侶驛或御心侶驛含雙人早餐，專案價8,899元起，周年慶加碼，11月30日前入住享旺日不加價優惠，再加贈獺祭清酒乙瓶。

此外，餐飲優惠也同步登場。坐落於晶英國際行館內的Ukai-tei Kaohsiung，是日本UKAI集團在海外第一家分店，開業即獲米其林推薦，周年慶期間只要於用餐前三天預訂Ukai-tei Kaohsiung西餐或懷石料理，即可享9折優惠。位於晶英國際行館28樓的雲垂酒吧，飽覽高雄港灣璀璨夜景，周慶期間消費滿800元，可享金馬賓館當代美術館留言展主題調酒，整桌消費滿2,000元再贈宵夜小點。

周年慶期間，只要於晶英國際行館內消費滿25,000元，即可現場獲得金球扭蛋乙顆，每顆扭蛋都有獎品，抽獎機會可累計、次數無上限。獎項內含晶英國際行館住宿券、餐券等多項獎品，獎項總價值超過66萬，最大獎可獲得國泰航空台北-東京雙人來回「亞洲萬里通」里數，舒適乘坐國泰航空尊寵商務艙暢遊東京，再享東京UKAI雙人套餐。

以上專案即日起開放預訂，相關資訊可查官網，或電洽：07-9730111、07-9730122。