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BOSCH智慧烤箱內建攝影機、義大利超跑工藝爐連烤 頂級廚電瞄準Pro級用戶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Air-Tec爐連烤創新的同時將感應爐、檯面式抽油煙機及烤箱整合於一機。圖／嘉儀企業提供
Air-Tec爐連烤創新的同時將感應爐、檯面式抽油煙機及烤箱整合於一機。圖／嘉儀企業提供

夢幻廚房裡應該擁有哪些廚具，智慧烤箱、蒸烤爐，還有近期越來越被料理愛好者注意到的爐連烤肯定都在清單之內。迎接百貨周年慶檔期，正是升級家中廚房的最佳時機。

BOSCH推出全新8系列極緻黑智慧烤箱與蒸烤爐系列，時尚黑色系搭配金屬髮絲紋質感，升級新一代的數位控制環、彩色TFT數位面板觸控滑動即可快速選取功能。其中最頂級的微波蒸氣烤箱加入全新「烘焙調色盤」功能，提供1～5級烤色選擇，內建精密高解析度攝影機，料理途中每10秒拍攝即時照片，幫助使用者精準掌控料理上色程度，還可隨時透過Home Connect App查看料理狀態。

用戶們最喜愛的三點食物探針當然也沒少，透過升級的「AI智慧烤」功能，只要透過App的選擇肉品熟度，烤箱就會幫你估算時間，送上熟度剛剛好的肉類料理。另外，「甜點大師烤+」亦整合了全球數千位主廚的料理經驗數據庫，透過AI技術不斷優化烘焙過程，可偵測食材中的氧氣含量和濕度，智慧地判斷烤溫和時間，一鍵烤出完美甜點。智慧複合式烤箱與蒸烤爐的「烘焙蒸氣投放」功能，更讓Pro級用戶可以更隨心所欲烤出完美麵包。

針對現代人注重健康的料理習慣，BOSCH全新8系列極緻黑智慧蒸烤爐則是搭載了「健康蒸+」以及「健康空氣炸」功能，比傳統的汆燙、油炸方式保留更多營養，而不犧牲美味口感。

而歐美相當流行的爐連烤，近期也悄悄被大家開始注意到。嘉儀企業宣布引進義大利Bertazzoni博塔隆尼全新科技廚電Air-Tech三合一爐連烤，同時將感應爐、檯面式抽油煙機及烤箱整合於一機，尤其適合開放式廚房使用，感應爐配載4個智能感應烹飪區，每個區域都有9個功率級別，精準又快速，多道料理輕鬆上桌。檯面式抽油煙機可搭配感應爐使用狀態自動調整抽吸模式，103L大容量電烤箱則可觸控調整11種烤程，搭配數位食物探針精準控制烹飪效果。功能強大之外，外型更採用義大利頂級超跑烤漆工藝，提供紅色、碳黑、白色、橘色、黃色、黑色6種顏色以及不鏽鋼色飾板供選擇，讓廚具兼具性能與美學。

BOSCH推出全新8系列極緻黑智慧烤箱與蒸烤爐系列，時尚黑色系搭配金屬髮絲紋質感，升級新一代的數位控制環、彩色TFT數位面板觸控滑動即可快速選取功能。圖／BOSCH提供
BOSCH推出全新8系列極緻黑智慧烤箱與蒸烤爐系列，時尚黑色系搭配金屬髮絲紋質感，升級新一代的數位控制環、彩色TFT數位面板觸控滑動即可快速選取功能。圖／BOSCH提供
全新8系列極緻黑蒸氣微波烤箱具備「智慧攝影」功能，每10秒傳送食材烹調清晰照片，消費者無需反覆進行目視確認，精準掌握烤物狀態。圖／BOSCH提供
全新8系列極緻黑蒸氣微波烤箱具備「智慧攝影」功能，每10秒傳送食材烹調清晰照片，消費者無需反覆進行目視確認，精準掌握烤物狀態。圖／BOSCH提供
BOSCH全新8系列極緻黑蒸氣微波烤箱，加入全新「烘焙調色盤」功能，提供1～5級烤色選擇，只需按下「個別上色」，選擇所需的烤色等級，即可達到烤出客製化的色澤效果。圖／BOSCH提供
BOSCH全新8系列極緻黑蒸氣微波烤箱，加入全新「烘焙調色盤」功能，提供1～5級烤色選擇，只需按下「個別上色」，選擇所需的烤色等級，即可達到烤出客製化的色澤效果。圖／BOSCH提供
BOSCH全新8系列極緻黑智慧蒸烤爐搭載「健康蒸+」功能，以120度的溫度縮短烹煮時間，保持蔬菜的翠綠和鮮美，同時保留更多維生素和營養素。圖／BOSCH提供
BOSCH全新8系列極緻黑智慧蒸烤爐搭載「健康蒸+」功能，以120度的溫度縮短烹煮時間，保持蔬菜的翠綠和鮮美，同時保留更多維生素和營養素。圖／BOSCH提供

義大利 廚房 烘焙

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