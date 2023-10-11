BOSCH智慧烤箱內建攝影機、義大利超跑工藝爐連烤 頂級廚電瞄準Pro級用戶

夢幻廚房裡應該擁有哪些廚具，智慧烤箱、蒸烤爐，還有近期越來越被料理愛好者注意到的爐連烤肯定都在清單之內。迎接百貨周年慶檔期，正是升級家中廚房的最佳時機。

BOSCH推出全新8系列極緻黑智慧烤箱與蒸烤爐系列，時尚黑色系搭配金屬髮絲紋質感，升級新一代的數位控制環、彩色TFT數位面板觸控滑動即可快速選取功能。其中最頂級的微波蒸氣烤箱加入全新「烘焙調色盤」功能，提供1～5級烤色選擇，內建精密高解析度攝影機，料理途中每10秒拍攝即時照片，幫助使用者精準掌控料理上色程度，還可隨時透過Home Connect App查看料理狀態。

用戶們最喜愛的三點食物探針當然也沒少，透過升級的「AI智慧烤」功能，只要透過App的選擇肉品熟度，烤箱就會幫你估算時間，送上熟度剛剛好的肉類料理。另外，「甜點大師烤+」亦整合了全球數千位主廚的料理經驗數據庫，透過AI技術不斷優化烘焙過程，可偵測食材中的氧氣含量和濕度，智慧地判斷烤溫和時間，一鍵烤出完美甜點。智慧複合式烤箱與蒸烤爐的「烘焙蒸氣投放」功能，更讓Pro級用戶可以更隨心所欲烤出完美麵包。

針對現代人注重健康的料理習慣，BOSCH全新8系列極緻黑智慧蒸烤爐則是搭載了「健康蒸+」以及「健康空氣炸」功能，比傳統的汆燙、油炸方式保留更多營養，而不犧牲美味口感。