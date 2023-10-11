BOSCH智慧烤箱內建攝影機、義大利超跑工藝爐連烤 頂級廚電瞄準Pro級用戶
夢幻廚房裡應該擁有哪些廚具，智慧烤箱、蒸烤爐，還有近期越來越被料理愛好者注意到的爐連烤肯定都在清單之內。迎接百貨周年慶檔期，正是升級家中廚房的最佳時機。
BOSCH推出全新8系列極緻黑智慧烤箱與蒸烤爐系列，時尚黑色系搭配金屬髮絲紋質感，升級新一代的數位控制環、彩色TFT數位面板觸控滑動即可快速選取功能。其中最頂級的微波蒸氣烤箱加入全新「烘焙調色盤」功能，提供1～5級烤色選擇，內建精密高解析度攝影機，料理途中每10秒拍攝即時照片，幫助使用者精準掌控料理上色程度，還可隨時透過Home Connect App查看料理狀態。
用戶們最喜愛的三點食物探針當然也沒少，透過升級的「AI智慧烤」功能，只要透過App的選擇肉品熟度，烤箱就會幫你估算時間，送上熟度剛剛好的肉類料理。另外，「甜點大師烤+」亦整合了全球數千位主廚的料理經驗數據庫，透過AI技術不斷優化烘焙過程，可偵測食材中的氧氣含量和濕度，智慧地判斷烤溫和時間，一鍵烤出完美甜點。智慧複合式烤箱與蒸烤爐的「烘焙蒸氣投放」功能，更讓Pro級用戶可以更隨心所欲烤出完美麵包。
針對現代人注重健康的料理習慣，BOSCH全新8系列極緻黑智慧蒸烤爐則是搭載了「健康蒸+」以及「健康空氣炸」功能，比傳統的汆燙、油炸方式保留更多營養，而不犧牲美味口感。
而歐美相當流行的爐連烤，近期也悄悄被大家開始注意到。嘉儀企業宣布引進義大利Bertazzoni博塔隆尼全新科技廚電Air-Tech三合一爐連烤，同時將感應爐、檯面式抽油煙機及烤箱整合於一機，尤其適合開放式廚房使用，感應爐配載4個智能感應烹飪區，每個區域都有9個功率級別，精準又快速，多道料理輕鬆上桌。檯面式抽油煙機可搭配感應爐使用狀態自動調整抽吸模式，103L大容量電烤箱則可觸控調整11種烤程，搭配數位食物探針精準控制烹飪效果。功能強大之外，外型更採用義大利頂級超跑烤漆工藝，提供紅色、碳黑、白色、橘色、黃色、黑色6種顏色以及不鏽鋼色飾板供選擇，讓廚具兼具性能與美學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言