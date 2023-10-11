KENZO X LEVI'S 古著達人NIGO重現經典 牛仔注入新意

由潮流名人NIGO擔任藝術總監的KENZO，與牛仔品牌LEVI'S®共同設計推出2023年秋季膠囊系列，是NIGO為KENZO打造的首次跨品牌合作，系列結合傳統東方製衣與美式經典工裝理念共20多款男女服飾與配件，於全球KENZO全球門市與LEVI'S®精選門市販售，其中部分是為KENZO門市限定。

整個膠囊系列主要採用KAIHARA高級日本牛仔布製作，體現了NIGO入主KENZO後所拓展的REAL TO WEAR時尚視角。NIGO是知名的狂熱的古著收藏者，收藏囊括當年LEVI STRAUSS & CO.公司為牛仔和礦工設計的工裝原件。KENZO X LEVI'S®的核心理念是東西方文化的邂逅，圖案上結合Levi Strauss & Co.經典的雙馬logo（Two Horse Pull）與KENZO logo，Levi's®金屬扣環上也印有KENZO標誌性的Boke海棠花圖案，後口袋裝飾Levi's®標誌性的雙弧形縫線，口袋上方則有KENZO logo刺繡，致敬20世紀初工人制服上的姓名鎖鏈繡。此合作系列的服飾主要的設計有二：以印花於牛仔布料上重現的日本刺繡圖案，以及品牌資料庫檔案中KENZO JEANS系列的印花圖案。

系列重點單品為男女皆可穿著的中性外套，包括以80年代KENZO JUNGLE系列為靈感的附可拆卸人造毛領以及西部式牛仔流蘇夾克；源自1967年Levi's® Type II Trucker Jacket紅色緞面外套，紅色緞 面飾以Boke海棠花刺繡圖案，特地在日本進行手工做舊處理。以Bing Crosby為靈感的牛仔正裝禮服，以及在男士夾克上印有錯視感的刺子繡印花，和裝飾KENZO JEANS印花的女裝外套。