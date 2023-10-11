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只賣12天！達美樂「香濃巧克力滋心珍珠比薩」甜蜜上桌
繼推出「黑糖珍珠披薩」後，連鎖披薩「達美樂」本季再度推出升級版的「香濃巧克力滋心珍珠比薩」，藉由黑糖珍珠、麻糬、巧克力、蜂蜜糖漿等元素，帶來獨特的香甜滋味。
達美樂在2019年曾經推出「黑糖珍珠披薩」，獲得網友們的熱烈討論。今年達美樂加入巧克力滋心餅皮，推出升級版的「香濃巧克力滋心珍珠比薩」。餅皮鋪上黑糖珍珠，以及台灣本土米製成的麻糬，帶來豐富的口感；餅皮外圈則是包裹著莫扎瑞拉起司條、比利時巧克力，帶來濃郁的巧克力與起司香氣。除此之外，還會搭配上「蜂蜜球」，更能增添披薩的香甜魅力。
「香濃巧克力滋心珍珠披薩」自即日起至10月22日期間限時販售，9吋原價530元，活動期間至實體門市外帶，優惠價199元。另外官方粉絲團也有舉辦社群活動，有機會獲得免費披薩券。
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