只賣12天！達美樂「香濃巧克力滋心珍珠比薩」甜蜜上桌

繼推出「黑糖珍珠披薩」後，連鎖披薩「達美樂」本季再度推出升級版的「香濃巧克力滋心珍珠比薩」，藉由黑糖珍珠、麻糬、巧克力、蜂蜜糖漿等元素，帶來獨特的香甜滋味。

達美樂在2019年曾經推出「黑糖珍珠披薩」，獲得網友們的熱烈討論。今年達美樂加入巧克力滋心餅皮，推出升級版的「香濃巧克力滋心珍珠比薩」。餅皮鋪上黑糖珍珠，以及台灣本土米製成的麻糬，帶來豐富的口感；餅皮外圈則是包裹著莫扎瑞拉起司條、比利時巧克力，帶來濃郁的巧克力與起司香氣。除此之外，還會搭配上「蜂蜜球」，更能增添披薩的香甜魅力。