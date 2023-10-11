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半島世界歌謠祭18日登場 多國團隊跨文化演出

中央社／ 屏東縣11日電

2023半島世界歌謠祭18日登場，以「JUMP！跨時空作伙搖擺」為題，今年邀請美國、烏克蘭共7個國家音樂團隊，與恆春民謠跨文化演出，再創半島音樂新火花。

縣府發布新聞稿表示，2023年是半島世界歌謠祭的元年，在過往半島歌謠祭的成果上轉型進化，以「跨時空」為概念出發，邀集在地民謠傳藝師、社區、學校，也會有來自美國、加拿大、哥倫比亞、巴西、烏克蘭、泰國、印度等7國共8組團隊參與；18至22日在恆春西門廣場登場。

文化處指出，今年活動主場「跨時空對奏-豪華爵士搖擺」，從風潮音樂90年代錄製發行的「恆春半島民歌紀實」中的老錄音出發，由美國、加拿大、台灣等跨國音樂家，聯手組成TPO爵士大樂團重新為民謠編曲演出，並安排國寶級民謠傳藝師張日貴與陳英，分別帶領滿州與恆春民謠協會，與20年前的自己呼應對唱，呈現今昔交映的感動。

呼應今年活動主題「JUMP！跨時空作伙搖擺」，還邀請Big Apple大蘋果搖擺舞團加入，將傳唱百年的歌調，轉化為爵士舞曲，將古城打造成為可歌、可舞、可搖擺的魔幻空間。

文化處表示，以傳統與創新為核心的「老調新聲」，在每年歌謠祭廣受樂迷喜愛，今年邀請到近年國際音樂節受青睞的印度數字搖滾新星JATAYU、泰國的天堂曼谷莫蘭國際樂團，及實驗音樂鬼才DJ林強、排灣金曲音樂人戴曉君、有「現代那卡西」之稱的毀容姐妹會等演出團隊，為節目注入跨國多元的活力。

另外，連續5天的歌謠饗宴推出「半島歌廳秀」，由在地民謠傳藝團體聯手共創，展現說學逗唱的「恆春味」，將民眾帶回70年代的歌廳秀氛圍。

恆春 美國 團隊

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2023半島世界歌謠祭 10月18到22日邀您作伙搖擺

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