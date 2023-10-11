萬聖節就是要搞怪！南瓜造型包子、木乃伊麵包好吃又應景

大人、小孩都愛的萬聖節即將到來，超商、超市、量販不約而同推出各種萬聖節新奇搞怪風格的甜點、糖果、巧克力，搶攻萬聖節商機，讓你在家輕鬆營造萬聖派對氛圍，搞怪有理。

7-ELEVEN以「新奇造型」、「派對分享」、「應景打卡」等3大主題，線上線下結合門市、i預購平台，網羅多款超商獨家限定販售商品，即日起至10月31日推出「糖果萬聖派對落地架」，指定品項任選第2件6折、門市國際精品專櫃自10月18日至11月12日推出充滿萬聖元素的異國話題商品，指定品項任選2件7.9折、4件7.5折。國際精品專櫃則是引進包含「日本ORIHIRO蒟蒻果凍萬聖限定版」、「味覺糖萬聖節變色蘋果手撕軟糖」、「味覺糖萬聖惡魔可樂軟糖」、「韓國Weeny Beeny荷包蛋造型軟糖」等萬聖節限定商品；還有日本暢銷雷神系列自10月18日至11月6日推出「雷神萬聖同樂會」，指定品項同價位任選5件只要99元。

「i預購」則是推出多款超商首賣的萬聖節造型款包子，「艾酷奇-萬聖之夜造型包子」與「艾酷奇-惡魔之夜造型包子」還有「叁和院-萬聖芋香南瓜包」獨家開賣，造型多變超級吸睛，還有「卡滋爆米花-萬聖節派對箱」萬聖限定外盒包裝，三種經典口味一次入手，共30小包最適合派對聚會分享，每箱更附贈一個搞怪黑貓面具，好吃又好玩。

全聯We Sweet此次與美祿聯名推出7款可可麥芽風味甜點新品，千層蛋糕、雲朵蛋糕、舒芙蕾布丁、泡芙到半月燒、銅鑼燒、杯子蛋糕等，濃郁滋味，正適合微涼秋季，不只如此，此次聯名包裝也換上美祿招牌恐龍，加入萬聖節元素，更添過節氣氛。推薦「可可麥芽千層」，有著恐龍齒造型，撒上美祿巧克力粉，美祿巧克力麥芽香緹內餡搭配厚薄一致的可可薄餅皮，口感超多層次；還有一口咬下三重口感的「可可麥芽銅鑼燒」猶如濃縮的美祿飲，還有「可可麥芽菠蘿泡芙」都非常值得嚐鮮。即日起至11月2日買任一款甜點/麵包/吐司，加購美祿全系列商品任1件即現折10元。

而阪急麵包也再度推出超應景、每次登場都大受好評的木乃伊巧克力麵包，特製白繃帶造型又萌又搞怪，另外還有新品「黑色派對」，在巧克力麵包撒上繽紛彩虹糖粒、棉花糖和OREO碎，全部都是小孩喜歡的邪惡元素；充滿肉桂香氣的「檸檬糖霜核桃肉桂捲」，則是成熟大人系風味。即日起至10月19日，黑色派對、檸檬糖霜核桃肉桂捲、濃情巧克力、咖哩起司披薩4款新品，享單個35元嘗鮮價。