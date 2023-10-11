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喚醒眼周肌膚活力 香緹卡鑽石明眸拉提眼霜用眼神放電

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香緹卡推出全新鑽石明眸拉提眼霜。圖／香緹卡提供
香緹卡推出全新鑽石明眸拉提眼霜。圖／香緹卡提供

礙於精神壓力、工作壓力、家庭壓力之下，許多人面對長期的神經失調，導致睡眠品質不佳，眼周也跟著出現乾紋、暗沈、老化現象等，讓雙眼失去活力感，更讓每天的焦慮生活加重負擔。香緹卡重磅升級推出鑽石級抗老系列新品鉅作「鑽石明眸拉提眼霜」。

運用科研多重胜肽及高達95%活性植萃複方搭配的純素保養，精準對付眼周附近難搞的各種瑕疵，更搭載充電植物醣、瞬效玻尿酸、超智能六胜肽，總共六大革命性珍稀修護能量協同全面煥活眼周肌膚，讓戰勝眼周問題再也不是無解之題。

香緹卡一直在肌膚科學研究上，與時俱進的跟隨時代、氣候一同進化，此次推出的升級版鑽石明眸拉提眼霜，聚焦狙擊眼周老化成因鑽石明眸拉提眼霜，逆轉眼周肌膚年齡，消除內心中的煩惱，讓眼周肌膚狀況，從心中抹除、從臉上抹除，用煥然一新的眼光去對抗壓力的每一天也不怕。

香緹卡推出全新鑽石明眸拉提眼霜。記者劉小川／攝影
香緹卡推出全新鑽石明眸拉提眼霜。記者劉小川／攝影
香緹卡推出全新鑽石明眸拉提眼霜。圖／香緹卡提供
香緹卡推出全新鑽石明眸拉提眼霜。圖／香緹卡提供
香緹卡推出全新鑽石明眸拉提眼霜。圖／香緹卡提供
香緹卡推出全新鑽石明眸拉提眼霜。圖／香緹卡提供

鑽石 老化

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