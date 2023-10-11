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24春夏時裝週／蕭邦巴黎秀頂級珠寶 古典與前衛並存

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鑽石頸鍊以符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金製成，共鑲嵌313.91克拉的梨形切割鑽石與22.06克拉圓形切割鑽石。圖／蕭邦提供
鑽石頸鍊以符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金製成，共鑲嵌313.91克拉的梨形切割鑽石與22.06克拉圓形切割鑽石。圖／蕭邦提供

身為坎城影展長期的官方贊助，蕭邦（CHOPARD）每年都會在影展期間發表品牌年度最重要的紅地毯（Red Carpet）系列頂級珠寶。品牌聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）將想像力與工藝融合，為今年的紅地毯系列設計了76件高級珠寶作品，以「第七藝術」電影為發想，透過這些作品重新詮釋她心中的創意世界，並在2023年9月25日至10月3日舉辦的巴黎時裝周期間移師這座世界時尚之都展出。

卡羅琳舍費爾善於捕捉細節，不論建築、博物館、畫廊、談話、大自然或繁星點點的夜空，都是啟發她創作與想像的素材，結合蕭邦工坊代代相傳的百年珠寶技藝，將絕美珠寶呈現於世人眼前。全新的創作中，一枚如微型藝術品的雞尾酒戒指，中央的黃色剛玉由一組古典風格的雕塑支撐，這些雕塑以黃金雕刻並鑲嵌明亮式切割圓鑽。一款頸鍊則將鑽石打造的輕盈羽毛巧妙融入蝸殼中，是對大奇妙大自然的詩意頌歌。

一系列優雅的蝴蝶作品以最珍貴的寶石勾勒出輕輕扇動的翅膀，優雅的天鵝延伸出的柔美曲線妝點耳畔和脖頸，電鍍上色的鈦金屬襯托出彩色寶石更為聚焦的濃郁色澤，並在營造份量感的同時保持輕盈舒適。卡羅琳舍費爾在世界各地不斷探尋非凡寶石，並採用前所未有的寶石切割技術等創新方法，打造紅地毯上最奪目的明星。

龍虎項鍊，鈦金屬、符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金與黃金鑲嵌綠白玉石總重15.33克拉，藍色、橙色和黃色剛玉、黑色鑽石。圖／蕭邦提供
龍虎項鍊，鈦金屬、符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金與黃金鑲嵌綠白玉石總重15.33克拉，藍色、橙色和黃色剛玉、黑色鑽石。圖／蕭邦提供
蛋白石項鍊以符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金製成，鑲有兩顆22克拉和7.9克拉的橢圓形蛋白石、梨形切割的藍紫色坦桑石總重311克拉、鑽石。圖／蕭邦提供
蛋白石項鍊以符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金製成，鑲有兩顆22克拉和7.9克拉的橢圓形蛋白石、梨形切割的藍紫色坦桑石總重311克拉、鑽石。圖／蕭邦提供
Toi & Moi彩鑽戒指，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金及鈦金屬鑲嵌醫科梨形粉紅色鑽石約1.10克拉，一顆梨形綠色鑽石約1.03克拉，以及粉紅色和綠色圓形切割鑽石。圖／蕭邦提供
Toi & Moi彩鑽戒指，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金及鈦金屬鑲嵌醫科梨形粉紅色鑽石約1.10克拉，一顆梨形綠色鑽石約1.03克拉，以及粉紅色和綠色圓形切割鑽石。圖／蕭邦提供
藍寶石鑽戒，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌一顆26.70克拉的祖母綠切割藍寶石、鑽石。圖／蕭邦提供
藍寶石鑽戒，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌一顆26.70克拉的祖母綠切割藍寶石、鑽石。圖／蕭邦提供
模特兒演繹蕭邦高級珠寶鑽石耳環。圖／蕭邦提供
模特兒演繹蕭邦高級珠寶鑽石耳環。圖／蕭邦提供
模特兒演繹鑲嵌沙弗萊石的葉子造型耳環。圖／蕭邦提供
模特兒演繹鑲嵌沙弗萊石的葉子造型耳環。圖／蕭邦提供
藍寶石鑽石項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌祖母綠切割藍寶石共97.46克拉、圓形切割藍寶石共23.89克拉、梨形切割鑽石與圓形切割鑽石。圖／蕭邦提供
藍寶石鑽石項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌祖母綠切割藍寶石共97.46克拉、圓形切割藍寶石共23.89克拉、梨形切割鑽石與圓形切割鑽石。圖／蕭邦提供
蛋白石項鍊以符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金製成，鑲有兩顆22克拉和7.9克拉的橢圓形蛋白石、梨形切割的藍紫色坦桑石總重311克拉、鑽石。圖／蕭邦提供
蛋白石項鍊以符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金製成，鑲有兩顆22克拉和7.9克拉的橢圓形蛋白石、梨形切割的藍紫色坦桑石總重311克拉、鑽石。圖／蕭邦提供
花朵造型戒指，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金及鈦金屬鑲嵌鑽石、紫色剛玉。圖／蕭邦提供
花朵造型戒指，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金及鈦金屬鑲嵌鑽石、紫色剛玉。圖／蕭邦提供
模特兒演繹鑲嵌沙弗萊石的葉子造型耳環。圖／蕭邦提供
模特兒演繹鑲嵌沙弗萊石的葉子造型耳環。圖／蕭邦提供
天鵝鑽石耳環，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙、橙色剛玉和黑色鑽石。圖／蕭邦提供
天鵝鑽石耳環，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙、橙色剛玉和黑色鑽石。圖／蕭邦提供
羽毛造型項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌藍寶石，可拆卸的羽毛部分可拆下作為別針和耳環配戴，鑲嵌切割不規則形狀的鑽石與藍寶石。圖／蕭邦提供
羽毛造型項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌藍寶石，可拆卸的羽毛部分可拆下作為別針和耳環配戴，鑲嵌切割不規則形狀的鑽石與藍寶石。圖／蕭邦提供
葉子造型耳環，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金與鈦金屬鑲嵌粉紅色剛玉，紫色剛玉和鑽石。圖／蕭邦提供
葉子造型耳環，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金與鈦金屬鑲嵌粉紅色剛玉，紫色剛玉和鑽石。圖／蕭邦提供
藍寶石鑽戒，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌一顆9.97克拉的祖母綠切割藍寶石、藍寶石、鑽石。圖／蕭邦提供
藍寶石鑽戒，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金鑲嵌一顆9.97克拉的祖母綠切割藍寶石、藍寶石、鑽石。圖／蕭邦提供
黃鑽項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金與黃金鑲嵌約220克拉黃鑽與約45克拉白鑽。圖／蕭邦提供
黃鑽項鍊，符合倫理道德標準的「公平採礦」認證18K白金與黃金鑲嵌約220克拉黃鑽與約45克拉白鑽。圖／蕭邦提供

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