24春夏時裝週／蕭邦巴黎秀頂級珠寶 古典與前衛並存

身為坎城影展長期的官方贊助，蕭邦（CHOPARD）每年都會在影展期間發表品牌年度最重要的紅地毯（Red Carpet）系列頂級珠寶。品牌聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）將想像力與工藝融合，為今年的紅地毯系列設計了76件高級珠寶作品，以「第七藝術」電影為發想，透過這些作品重新詮釋她心中的創意世界，並在2023年9月25日至10月3日舉辦的巴黎時裝周期間移師這座世界時尚之都展出。

卡羅琳舍費爾善於捕捉細節，不論建築、博物館、畫廊、談話、大自然或繁星點點的夜空，都是啟發她創作與想像的素材，結合蕭邦工坊代代相傳的百年珠寶技藝，將絕美珠寶呈現於世人眼前。全新的創作中，一枚如微型藝術品的雞尾酒戒指，中央的黃色剛玉由一組古典風格的雕塑支撐，這些雕塑以黃金雕刻並鑲嵌明亮式切割圓鑽。一款頸鍊則將鑽石打造的輕盈羽毛巧妙融入蝸殼中，是對大奇妙大自然的詩意頌歌。