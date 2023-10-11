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2023南國漫讀節 10月10場講座讓知識無邊際漫遊

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
10月14～15日，由眭澔平（左起）、韓嵩齡、鄧九雲舉辦講座。圖／各講者提供、鄧九雲由周妤攝影
10月14～15日，由眭澔平（左起）、韓嵩齡、鄧九雲舉辦講座。圖／各講者提供、鄧九雲由周妤攝影

全台最具指標的閱讀活動「2023南國漫讀節」，正熱烈展開中，10月還將有10場講座，分別在鄉鎮圖書館、屏東總圖舉辦，來自多元背景的講者們，將帶來不同風格的講題，要讓所有參加的民眾，都可以在知識中「無邊際漫遊」。

10月14日15點在里港圖書館，作家眭澔平將以「談好友三毛，以不同視角了解這位傳奇作家」為題，分享自己與好友三毛間的許多故事，機會難得。

15日在新來義部落讀享空間（屏東縣政府原住民處讀享空間）有兩場講座，13點為寫樂文化發行人韓嵩齡，從「探索台灣咖啡的文化魅力」，深入暢談台灣的咖啡風潮；15點為作家、演員鄧九雲，以「閱讀帶給思想與身體的力量」為題，分享透過閱讀，如何讓自己的身體與演出，產生什麼化學效應。

10月21日在屏東總圖5樓演講廳，13點為知名作家平路難得舉辦的講座，以「在喧嘩時代常保清澈之心」，分享自己多年以來的寫作歷程，以及透過文字能產生什麼力量；15點為廣播人、作家蘭萱，分享「AI也生成不了的，你的走跳體驗人生」，她熱愛透過騎單車與旅行，探索人生的多重可能性，還能開拓視野。

22日13點在屏東總圖3樓大階梯，知名創意人龔大中以「廣告創意裡的社會善意」為題，從自己拍攝或觀察到的多部經典廣告中，分享創意如何與社會產生正向循環。

10月28日在屏東總圖5樓演講廳，11點由國際知名舞蹈家許芳宜，以「閱讀身體 轉念人生」為題分享，她的舞蹈全球聞名，以閱讀、創作與身體間的關係，產出一齣齣讓人感動的舞碼；13點由理財專家夏韻芬，分享「打造工作與理財的財富人生」，在生活中如何找到多樣化的平衡點；15點為自然生態作家劉克襄，分享「屏東的走路與鐵道旅遊」，他熱愛古道與自然生態觀察，屏東多元的地理風貌，是劉克襄熱愛的地區之一。

29日在九如圖書館，知名部落客作家藍白拖，將以「最酷的旅伴」為題，分享自己帶著小孩前往旅行的過程中，父子與人生間的多樣化學習，精采可期。

2023南國漫讀節講座報名請上Accupass網站，更多活動資訊請上屏東縣政府文化處FB、屏東縣立圖書館總館FB查詢。

#2023南國漫讀節 #在南國無邊際漫遊

報名10月講座 https://bit.ly/3LxDBaT

報名11月講座 https://bit.ly/3RPSAB7

10月21～22日，由平路（左起）、蘭萱、龔大中舉辦講座。圖／各講者提供、平路由小路攝影
10月21～22日，由平路（左起）、蘭萱、龔大中舉辦講座。圖／各講者提供、平路由小路攝影
10月28～29日，由許芳宜（左起）、夏韻芬、劉克襄、藍白拖舉辦講座。圖／各講者提供
10月28～29日，由許芳宜（左起）、夏韻芬、劉克襄、藍白拖舉辦講座。圖／各講者提供

屏東縣政府 圖書館

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