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日本進口鮮葡萄農藥殘留違規 250公斤邊境攔截

中央社／ 台北11日電
食藥署11日公布邊境查驗不合格名單，一批從日本進口的「鮮葡萄（FRESH GRAPE）」被檢出農藥殘留，共250公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。（食藥署提供）
食藥署11日公布邊境查驗不合格名單，一批從日本進口的「鮮葡萄（FRESH GRAPE）」被檢出農藥殘留，共250公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。（食藥署提供）

日本蔬果受到不少台灣民眾喜愛，食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，1批從日本進口葡萄被檢出農藥殘留，共250公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有11項檢驗不合格產品，如印尼調味醬（辣椒口味）、澳大利亞高粱、韓國炸雞醬等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

近期適逢日本葡萄產季，這次有1批八通關股份有限公司從日本進口的「鮮葡萄（FRESH GRAPE）」，被檢出殘留農藥Cyclaniliprole 0.01ppm違規，共250公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，近6個月內累計共3批不合格產品、分屬3名業者，因八通關股份有限公司先前已是100%逐批查驗，將持續至該業者進口連續5批、3倍量產品檢驗合格，才會調降抽驗頻率；至於其他業者從日本進口葡萄將調整成加強抽批。

林金富說明，Cyclaniliprole是一種殺蟲劑，台灣僅准用於蘋果、梨跟茶，葡萄依據定量極限0.01ppm為法定標準，所以這批日本葡萄在邊境被認定為農藥殘留含量不符規定。

越南進口泡麵屢次因農藥殘留違規遭攔截，這次又有2批不合格。林金富表示，近6個月內累計5批不合格，都是瀚璵有限公司申請報驗，均為檢出殘留農藥環氧乙烷，違反不得檢出規定，已對這名業者採百分百逐批查驗；其他業者暫時沒有違規情形，還是一般抽批。

泰國山竹同樣因違規情形嚴重是榜上常客，今天又抓到1批不合格產品。林金富表示，過去半年累計9批違規產品，分別由6名業者申請報驗，已依個別違規情節輕重程度，調整為加強或逐批查驗。

他提到，9月時泰國官方已具體承諾，將加強管理，包括農藥使用加強登錄等，國內也會進行抽驗，若當地或台灣抽驗到不合格，就會對農場進行管制，不得輸入台灣，會持續觀察其管理措施強度與效果。

此外，這次有1批泰國進口冷凍山竹鮮果肉被檢出重金屬含量不合格。林金富表示，過去6個月內就只有這1批違規，因為是果肉，跟前面提到的整顆泰國山竹不同，目前對這名業者調整為加強抽批。

日本 泰國 農藥殘留

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