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舒淇笑了！海邊巧曬川字肌 小蠻腰配新包性感也清新

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配兩截式咖啡色洋裝，展現無敵笑容。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配兩截式咖啡色洋裝，展現無敵笑容。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

去海灘除了太陽眼鏡、大容量包款、防曬乳液，還要帶什麼？舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配搶眼笑容與兩截式咖啡色洋裝，到底能讓舒淇笑得如此盡興、陽光，所謂何事？

原來這是日前舒淇為義大利精品品牌Bottega Veneta拍攝的形象宣傳，而舒淇身上配戴著正是品牌最新發表的HOP包，除了舒淇搶先配戴，包含中國女演員周雨彤、Kylie Jenner都也相繼在街拍中造型使用，成為本季Bottega Veneta的重點新品。

這款HOP包包以2002年推出的Hobo包為靈感，並運用Bottega Veneta經典的Intreccio皮革編織工藝，內裡採用淺色牛皮搭配拉鍊內袋，開闔處則是以以黃銅金屬磁扣固定，開關方便；目前並有小型與大型款，色彩則有深棕、牡蠣（淺紫）、洋甘菊（淺黃）、海妖色（明亮藍綠色）與經典的黑與白色。

而舒淇選用的則是一款洋甘菊（淺黃）色，搭配纖腰側邊鮮明的川字肌，下次去海灘之前，除了平常的身形雕塑，不如也帶上一枚Bottega Veneta HOP包，將海灘用品和眾人的注目眼光，一次收下了！

Bottega Veneta HOP包牡蠣（淺紫）色，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta HOP包牡蠣（淺紫）色，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
除了發表新包，Bottega Veneta日前也為品牌巴黎蒙田專賣店重新改裝開幕。圖／Bottega Veneta提供
除了發表新包，Bottega Veneta日前也為品牌巴黎蒙田專賣店重新改裝開幕。圖／Bottega Veneta提供
中國女演員周雨彤日前也配戴上新款HOP包，展現中性、運動時尚。圖／Bottega Veneta提供
中國女演員周雨彤日前也配戴上新款HOP包，展現中性、運動時尚。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta HOP洋甘菊（淺黃）色，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta HOP洋甘菊（淺黃）色，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
舒淇搶先配戴了HOP新包，一展海灘邊的愜意時髦。圖／Bottega Veneta提供
舒淇搶先配戴了HOP新包，一展海灘邊的愜意時髦。圖／Bottega Veneta提供

眼鏡 品牌 義大利

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