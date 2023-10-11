聽新聞
test
0:00 / 0:00
舒淇笑了！海邊巧曬川字肌 小蠻腰配新包性感也清新
去海灘除了太陽眼鏡、大容量包款、防曬乳液，還要帶什麼？舒淇近日釋出一組沙灘邊亮眼新照，除了太陽眼鏡再搭配搶眼笑容與兩截式咖啡色洋裝，到底能讓舒淇笑得如此盡興、陽光，所謂何事？
原來這是日前舒淇為義大利精品品牌Bottega Veneta拍攝的形象宣傳，而舒淇身上配戴著正是品牌最新發表的HOP包，除了舒淇搶先配戴，包含中國女演員周雨彤、Kylie Jenner都也相繼在街拍中造型使用，成為本季Bottega Veneta的重點新品。
這款HOP包包以2002年推出的Hobo包為靈感，並運用Bottega Veneta經典的Intreccio皮革編織工藝，內裡採用淺色牛皮搭配拉鍊內袋，開闔處則是以以黃銅金屬磁扣固定，開關方便；目前並有小型與大型款，色彩則有深棕、牡蠣（淺紫）、洋甘菊（淺黃）、海妖色（明亮藍綠色）與經典的黑與白色。
而舒淇選用的則是一款洋甘菊（淺黃）色，搭配纖腰側邊鮮明的川字肌，下次去海灘之前，除了平常的身形雕塑，不如也帶上一枚Bottega Veneta HOP包，將海灘用品和眾人的注目眼光，一次收下了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言