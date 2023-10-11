老佛爺後繼有人？法精品將迎新任創意總監 明年Q1首秀

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
9月底Chloé在巴黎時裝周期間發表的2024春夏系列，以服裝探索著花朵的聖潔與幾何之美。圖／Chloé提供（合成圖）
9月底Chloé在巴黎時裝周期間發表的2024春夏系列，以服裝探索著花朵的聖潔與幾何之美。圖／Chloé提供（合成圖）

一如船長將改變船舵的行進方向，創意總監也將為一個時尚品牌的設計、精神、細節帶來直觀的風格形塑。身為Richemont集團旗下的精品品牌Chloé日前甫宣布，將邀請設計師Chemena Kamali成為品牌創意總監，為品牌注入全新氣象。

品牌首席執行長Riccardo Bellini表示Chemena的願景、受品牌所愛戴的靈感啟發，必能全然展現Chloé獨特的DNA，並表示期待看到Chemena的願景實現；而Chemena Kamali則欣然回應著，自她20年前踏入時尚產業，Chloé一直是我的心之所屬，「回歸Chloé對我來說不僅非常自然也深具個人意義 ，能擔任這個角色並發展Gaby Aghion和Karl Lagerfeld於Chloé 歷史上定義的願景，我深感榮幸。」

1981年出生於德國，曾在時尚名校倫敦中央聖馬丁藝術大學授攻讀時尚藝術碩士學位，早年她已加入Chloé工作，並成為時任品牌總舵手Phoebe Philo的一員，此後2013年她離開Chloé前往Clare Waight Keller成為設計總監，並於2016年時成為Saint Laurent的一員，擔任女裝成衣設計總監，豐富的經驗，更讓本次Chemena回歸，令人高度期待。

事實上，有別於部分設計師上任後將原有社群軟體內容清空歸零的大刀闊斧，Chemena Kamali本人卻是在上任後即刻擁有了自己的專任IG：chemena；內容僅有一張照片但已經擁有藍勾勾、近6,400位追蹤者，並註明了Creative Director @chloe的描述；同時除了一張貼文照片外，Chemena Kamali倒是大量在限時動態中轉錄了近50則關於她上任後、歐美名人KOL與主流媒體的IG貼文。

想親眼見識Kamali的第一次發表？正式大秀將在2024年2月的巴黎時裝周登場、帶來2024秋冬女裝。在鼎鼎大名的老佛爺卡爾拉格斐與前任總監Gaby Aghion之後，Chemena Kamali將為我們帶來何等風格的Chloé描繪？且讓2024年第一季說分曉。

日本女演員渡邊杏先前曾出席9月底的Chloé大秀，展現2024春夏的明快鮮彩。圖 / 翻攝自 IG @ annewatanabe_official
日本女演員渡邊杏先前曾出席9月底的Chloé大秀，展現2024春夏的明快鮮彩。圖 / 翻攝自 IG @ annewatanabe_official
Chloé日前甫宣布，將由Chemena Kamali成為品牌新任創意總監。圖／Chloé提供
Chloé日前甫宣布，將由Chemena Kamali成為品牌新任創意總監。圖／Chloé提供

品牌 設計師 總監

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