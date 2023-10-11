老佛爺後繼有人？法精品將迎新任創意總監 明年Q1首秀

一如船長將改變船舵的行進方向，創意總監也將為一個時尚品牌的設計、精神、細節帶來直觀的風格形塑。身為Richemont集團旗下的精品品牌Chloé日前甫宣布，將邀請設計師Chemena Kamali成為品牌創意總監，為品牌注入全新氣象。

品牌首席執行長Riccardo Bellini表示Chemena的願景、受品牌所愛戴的靈感啟發，必能全然展現Chloé獨特的DNA，並表示期待看到Chemena的願景實現；而Chemena Kamali則欣然回應著，自她20年前踏入時尚產業，Chloé一直是我的心之所屬，「回歸Chloé對我來說不僅非常自然也深具個人意義 ，能擔任這個角色並發展Gaby Aghion和Karl Lagerfeld於Chloé 歷史上定義的願景，我深感榮幸。」

1981年出生於德國，曾在時尚名校倫敦中央聖馬丁藝術大學授攻讀時尚藝術碩士學位，早年她已加入Chloé工作，並成為時任品牌總舵手Phoebe Philo的一員，此後2013年她離開Chloé前往Clare Waight Keller成為設計總監，並於2016年時成為Saint Laurent的一員，擔任女裝成衣設計總監，豐富的經驗，更讓本次Chemena回歸，令人高度期待。

事實上，有別於部分設計師上任後將原有社群軟體內容清空歸零的大刀闊斧，Chemena Kamali本人卻是在上任後即刻擁有了自己的專任IG：chemena；內容僅有一張照片但已經擁有藍勾勾、近6,400位追蹤者，並註明了Creative Director @chloe的描述；同時除了一張貼文照片外，Chemena Kamali倒是大量在限時動態中轉錄了近50則關於她上任後、歐美名人KOL與主流媒體的IG貼文。