走跳世界／走訪世外桃源 遊獵南投湖畔行宮

觀光資源豐富的南投，還能玩出哪些新創意？有行旅安排駐紮在全台最大湖泊畔的隱奢狩獵行宮，沿著山徑見習各路的創業者，看他們如何翻轉竹山小鎮生活美學，再造訪風華再現的中興新村。

祕密狩獵行宮 體驗非洲大陸風情

穿過古老茶園與水渠，一棟棟玻璃與木建築、還有著涓涓流水與綠草圍繞的狩獵小屋，彷彿來到非洲大陸，如同古代君王遊獵駐紮的奢華行宮。這處以非洲大陸無牆概念打造的「遊獵行腳」，源起於「野奢Villa之父」陳舜智之手，榮獲巴黎設計獎Paris Design Awards全球銀獎。

馬賽屋取自古老狩獵概念，戶外浴缸還獨享祕境山景與絕美星空。圖／取自遊獵行腳官網

旅人入住的「馬賽屋」，取材馬賽部落族人共居傳統，建構一棟包含5個房間、一廳一院的高架風格旅宿，其他如 「雨林屋」、「狩獵屋」、「酋長屋」、「遊牧屋」等皆取自古老狩獵概念。最特別的是伴隨星光與自然的戶外浴缸，為這趟狩獵之行增添無限浪漫。

竹山絕美民宿 日本小鎮也來取經

何培鈞租下廢棄台西客運車站，將一樓大廳變身冰果室。圖／何培鈞提供

台灣最美民宿「天空的院子」創辦人何培鈞，透過修建三合院民宿、停運的車站，翻轉曾經沒落的竹山小鎮，就連日本熊本小鎮都來此取經。有行旅特別安排至何培鈞代表作「台西客運站」享用午宴，由「大美生活美學提案」及當地「足安心無菜單料理團隊」操刀，將車站化身展場，展出竹桌、竹椅、陶杯、客家餐巾等在地創生職人作品，為旅人客製竹山風土文物展的產地餐桌。

「小花園夢想生活家」保留磨石子地磚、傳統檜木窗戶等老屋風華。圖／小花園夢想生活家提供

來到傳說中「時光走得特別慢」的中興新村，此時已褪去過去省府所在的規矩束縛，住居在此的第四代年輕人領軍慢遊，從素有「小白宮」美稱的舊省府開始，順著綠樹交織的小徑， 探看這個仿效英國新市鎮興建的城市建築，偶遇正為過年準備醃製香腸的大媽們。還將造訪建村一甲子以來首家合法民宿「小花園夢想生活家」，保留著英國花園城市的原始風貌，體驗小村慢活魅力。

另一處校長與老師聯手打造的地方創生空間「大美生活提案所」，則是以美學與創意為核心，推廣在安靜小鎮過好生活的夢。

戴勝益即使再忙碌，仍固定每周到畫室習畫。圖／益品美術館提供

漫步在蜿蜒的山徑小路間，也能發現新驚奇。就像這所隱於山林、大片草地與白色玻璃屋瞬間入眼，這是王品集團董事長戴勝益退休後，為他最愛的繪畫、藏畫所蓋的「益品美術館」，建築就像一座大型的藝術品，戶外草坪也將不定期舉辦音樂會、藝文課程，讓鹿谷茶鄉增添不少藝文味兒。

如果你想去

企業家山居歲月系列22「遊獵南投 湖畔行宮」3天2夜的旅程，將於11/21~11/23、12/5~12/7出團。報名請洽：02-8643-3926、8643-3517、8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com