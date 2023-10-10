復古畢業照正夯 用這款App幫你省下棚拍正式形象照費用

最近社群超夯的90年代AI美式畢業照你玩過了嗎？AI風潮正盛，除了利用最夯的ChatGPT解答各種疑難雜症，也開始有許多人用AI繪圖工具生成圖像，將腦中創意具體呈現出來，而現在更可以透過手機App，將日常生活照片換上專業服裝與背景，快速轉換成專業形象照，秒省下前往專業攝影棚拍攝的時間與高額費用。

近年從影片剪輯軟體開始進軍AI影音編輯技術的訊連科技，新推出的「Vivid AI」App，內建的「AI時裝」，具有將普通的日常照片完美替換成穿著西裝、格紋套裝等正式形象照的實用功能，只需要擺好喜歡的姿勢並拍照，然後上傳至Vivid AI，點擊「AI時裝」並選擇風格，若想生成專業形象照，女生建議選擇「同色系」、「斜紋軟呢」、「格紋」，男生則建議選擇「經典西裝」，最短只需要20分鐘，AI工具就會自動幫你生成出最多40張專業形象照。除了正式服裝外，也可換上Y2K、復古風、工裝等時尚風格。實測並不會將臉部特徵變動太多，主要效果僅是取代專業攝影棚的妝髮造型。