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復古畢業照正夯 用這款App幫你省下棚拍正式形象照費用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
不只可將服裝完美替換，連背景、髪色都會跟著調整。圖／訊連科技提供
不只可將服裝完美替換，連背景、髪色都會跟著調整。圖／訊連科技提供

最近社群超夯的90年代AI美式畢業照你玩過了嗎？AI風潮正盛，除了利用最夯的ChatGPT解答各種疑難雜症，也開始有許多人用AI繪圖工具生成圖像，將腦中創意具體呈現出來，而現在更可以透過手機App，將日常生活照片換上專業服裝與背景，快速轉換成專業形象照，秒省下前往專業攝影棚拍攝的時間與高額費用。

近年從影片剪輯軟體開始進軍AI影音編輯技術的訊連科技，新推出的「Vivid AI」App，內建的「AI時裝」，具有將普通的日常照片完美替換成穿著西裝、格紋套裝等正式形象照的實用功能，只需要擺好喜歡的姿勢並拍照，然後上傳至Vivid AI，點擊「AI時裝」並選擇風格，若想生成專業形象照，女生建議選擇「同色系」、「斜紋軟呢」、「格紋」，男生則建議選擇「經典西裝」，最短只需要20分鐘，AI工具就會自動幫你生成出最多40張專業形象照。除了正式服裝外，也可換上Y2K、復古風、工裝等時尚風格。實測並不會將臉部特徵變動太多，主要效果僅是取代專業攝影棚的妝髮造型。

而先前LINE也有推出「AI自拍」及「AI肖像」兩種功能，分別可以呈現超現實夢幻照以及攝影棚拍攝的真實感，使用者需先提供10～20張個人照，可生成30張結果，費用需170枚LINE代幣，製作時間需要24小時，若希望在20分鐘內拿到則需要340枚LINE代幣。

Vivid AI最低方案服務只要90元，就可以獲得20張不同風格的專業形象照。圖／訊連科技提供
Vivid AI最低方案服務只要90元，就可以獲得20張不同風格的專業形象照。圖／訊連科技提供
將照片上傳至Vivid AI，點擊「AI時裝」並選擇風格、付費方案，即可得到專業形象照。圖／訊連科技提供
將照片上傳至Vivid AI，點擊「AI時裝」並選擇風格、付費方案，即可得到專業形象照。圖／訊連科技提供
Vivid AI的「AI時裝」功能，可將日常照片完美替換成穿著西裝、格紋套裝等正式形象照。圖／訊連科技提供
Vivid AI的「AI時裝」功能，可將日常照片完美替換成穿著西裝、格紋套裝等正式形象照。圖／訊連科技提供
左邊原圖，右邊則是Y2K風格的AI時裝效果。圖／訊連科技提供
左邊原圖，右邊則是Y2K風格的AI時裝效果。圖／訊連科技提供

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