英國老情歌與遠古琴聲飄 台北仿古音樂盛宴重現莎翁庭院

國慶日的傍晚，台北市中山北路上，古羅馬式建築風格的大同大學穹頂音樂廳，傳出了有維吉諾琴及維奧爾琴伴奏的女高音美聲，吟唱著時而悲惋時而欣快的英國古情歌，讓人彷若置身莎士比亞的庭院，回到文藝復興時期。這場在台灣難得一見的仿古音樂盛宴，今天吸引了滿場的聽眾。

來自荷蘭的次女高音伊莉絲．布曼（Iris Bouman）和演奏維吉諾琴的許舒堯、演奏維奧爾琴的楊竣元，三位年輕音樂家，一起帶來英國伊莉莎白年代的「情歌王子」約翰．道蘭最膾炙人口的 「Flow, My Tears」、「In darkness let me dwell」等歌曲。還有四百年前的作曲家威廉．博德以歌曲改編的維吉諾琴舞曲及變奏，以及蘇格蘭作曲家托比亞斯．休姆船長的維奧琴作品。

這場音樂會是由「古鍵盤藝術」及「古提琴藝術」主辦，在去年創立古鍵盤藝術的許舒堯在場中導聆時說，她所演奏的維吉諾琴和楊竣元演奏的維奧爾琴，都是仿古重製的歐洲古代樂器；選演的曲目也是十七世紀伊莉莎白女王及莎士比亞時代的作品。當年的表演都是團隊演出，人聲部分也是多聲部合唱；所以，她努力找來另兩位年輕音樂家來合作，希望幫大家重現四百年前的英國情歌盛宴。

另兩位音樂家，伊莉絲·布曼是次女高音，在去年被選為 Confidencen 歌劇音樂節青年藝術家計劃的全球五名年輕歌手之一。她也是 Ensemble Suspirium 的歌手，這個年輕樂團常演奏巴洛克時期鮮為人知的作品。演奏古堤琴維奧爾琴的楊竣元是古低音弦樂器演奏家，擅長演奏各式歷史低音弦樂器。如維奧爾琴，維也納五弦低音提琴、八尺維奧隆尼琴、大里拉琴等，演奏曲目橫跨文藝復興至浪漫樂派晚期。他今年成立古提琴藝術，致力於台灣推廣古提琴演奏及教學。

出身醫師家庭的許舒堯，不僅是台大化學系學士、碩士，還去美國芝加哥大學攻讀化學博士，後來下決心轉攻音樂，成為大鍵琴及歷史管風琴演奏家，專長巴洛克及文藝復興歷史鍵盤樂器，獲得美國隆基音樂學院鋼琴演奏碩士。並於 2022年創立古鍵盤藝術，為2023斐茲威廉大鍵琴音樂節策展人。許舒堯坦言，常常有人問她，為何要演奏那麼古老的音樂？其實古老的歐洲音樂和台灣有極悠長的連結。

許舒堯說，明年正是台南建城四百周年，西元1624年的「熱蘭遮城」正是荷蘭人來台，在安平一帶最早建立的安平古堡；那時很多歐洲的音樂文化也隨之來到台灣。所以，他們已打算在明年9月，與荷蘭在台辦事處一起於台北、台南及高雄推出一場系列活動，由台灣和荷蘭的古樂家跨國合作，呈現四百年前傳唱於台灣的荷蘭古樂。這場音樂會還在尋找贊助之中，盼有心的企業或熱愛音樂文化的人士，加入贊助。