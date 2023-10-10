快訊

國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是這三人致詞太簡短

獨／會不會接副主席？韓國瑜曝與朱立倫聊了「這些事」

違法空拍機入侵！嚴重干擾訊號 國慶焰火無人機演出被迫取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國老情歌與遠古琴聲飄 台北仿古音樂盛宴重現莎翁庭院

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
三位年輕音樂家，自左起，分別是演奏的維吉諾琴的許舒堯、次女高音伊莉絲．布曼( Iris Bouman)和演奏 維奧爾琴的楊竣元。圖／古鍵盤藝術與古提琴藝術提供
三位年輕音樂家，自左起，分別是演奏的維吉諾琴的許舒堯、次女高音伊莉絲．布曼( Iris Bouman)和演奏 維奧爾琴的楊竣元。圖／古鍵盤藝術與古提琴藝術提供

國慶日的傍晚，台北市中山北路上，古羅馬式建築風格的大同大學穹頂音樂廳，傳出了有維吉諾琴及維奧爾琴伴奏的女高音美聲，吟唱著時而悲惋時而欣快的英國古情歌，讓人彷若置身莎士比亞的庭院，回到文藝復興時期。這場在台灣難得一見的仿古音樂盛宴，今天吸引了滿場的聽眾。

來自荷蘭的次女高音伊莉絲．布曼（Iris Bouman）和演奏維吉諾琴的許舒堯、演奏維奧爾琴的楊竣元，三位年輕音樂家，一起帶來英國伊莉莎白年代的「情歌王子」約翰．道蘭最膾炙人口的 「Flow, My Tears」、「In darkness let me dwell」等歌曲。還有四百年前的作曲家威廉．博德以歌曲改編的維吉諾琴舞曲及變奏，以及蘇格蘭作曲家托比亞斯．休姆船長的維奧琴作品。

這場音樂會是由「古鍵盤藝術」及「古提琴藝術」主辦，在去年創立古鍵盤藝術的許舒堯在場中導聆時說，她所演奏的維吉諾琴和楊竣元演奏的維奧爾琴，都是仿古重製的歐洲古代樂器；選演的曲目也是十七世紀伊莉莎白女王及莎士比亞時代的作品。當年的表演都是團隊演出，人聲部分也是多聲部合唱；所以，她努力找來另兩位年輕音樂家來合作，希望幫大家重現四百年前的英國情歌盛宴。

另兩位音樂家，伊莉絲·布曼是次女高音，在去年被選為 Confidencen 歌劇音樂節青年藝術家計劃的全球五名年輕歌手之一。她也是 Ensemble Suspirium 的歌手，這個年輕樂團常演奏巴洛克時期鮮為人知的作品。演奏古堤琴維奧爾琴的楊竣元是古低音弦樂器演奏家，擅長演奏各式歷史低音弦樂器。如維奧爾琴，維也納五弦低音提琴、八尺維奧隆尼琴、大里拉琴等，演奏曲目橫跨文藝復興至浪漫樂派晚期。他今年成立古提琴藝術，致力於台灣推廣古提琴演奏及教學。

出身醫師家庭的許舒堯，不僅是台大化學系學士、碩士，還去美國芝加哥大學攻讀化學博士，後來下決心轉攻音樂，成為大鍵琴及歷史管風琴演奏家，專長巴洛克及文藝復興歷史鍵盤樂器，獲得美國隆基音樂學院鋼琴演奏碩士。並於 2022年創立古鍵盤藝術，為2023斐茲威廉大鍵琴音樂節策展人。許舒堯坦言，常常有人問她，為何要演奏那麼古老的音樂？其實古老的歐洲音樂和台灣有極悠長的連結。

許舒堯說，明年正是台南建城四百周年，西元1624年的「熱蘭遮城」正是荷蘭人來台，在安平一帶最早建立的安平古堡；那時很多歐洲的音樂文化也隨之來到台灣。所以，他們已打算在明年9月，與荷蘭在台辦事處一起於台北、台南及高雄推出一場系列活動，由台灣和荷蘭的古樂家跨國合作，呈現四百年前傳唱於台灣的荷蘭古樂。這場音樂會還在尋找贊助之中，盼有心的企業或熱愛音樂文化的人士，加入贊助。

今天這場「愛之淚．Lachrimae - 文藝復興英國情歌集」演出，在有「白宮」之稱的台北大同大學穹頂音樂廳演出，現場滿座的聽眾對古鍵盤和古提琴有著好奇，中場休息時不少人登上舞台探究外形接近鋼琴但琴音迥異的維吉諾琴。

「愛之淚．Lachrimae - 文藝復興英國情歌集」今天在台北大同大學穹頂音樂廳演出，吸引滿場聽眾來聆賞英倫古樂。圖／古鍵盤藝術與古提琴藝術提供
「愛之淚．Lachrimae - 文藝復興英國情歌集」今天在台北大同大學穹頂音樂廳演出，吸引滿場聽眾來聆賞英倫古樂。圖／古鍵盤藝術與古提琴藝術提供
許舒堯（中立者）請大家一起來支持，明年的「熱蘭遮城1624」古樂盛會，紀念台南建城四百周年。記者李樹人／攝影
許舒堯（中立者）請大家一起來支持，明年的「熱蘭遮城1624」古樂盛會，紀念台南建城四百周年。記者李樹人／攝影

荷蘭 英國 莎士比亞

延伸閱讀

紐約、倫敦辦公樓空置率 至少20年來最高

英特種部隊遭爆在阿富汗屠殺80人！「處決所有戰鬥年齡的男性」

歌仔戲後場人間國寶林竹岸辭世 文化部呈總統明令褒揚

想逛台灣7-11！日本翡翠騎士深夜完成心願 高鐵站快閃演出

相關新聞

世界冠軍國慶快閃台中黑沃咖啡 吸引貴婦圈聞香品評

雙十國慶連假，台中不止有國慶煙火好看，更有台中發跡飄香國際的精品咖啡連鎖品牌黑沃咖啡，邀請世界冠軍快閃台中黑沃咖啡，還提...

復古畢業照正夯 用這款App幫你省下棚拍正式形象照費用

最近社群超夯的90年代AI美式畢業照你玩過了嗎？AI風潮正盛，除了利用最夯的ChatGPT解答各種疑難雜症，也開始有許多...

英國老情歌與遠古琴聲飄 台北仿古音樂盛宴重現莎翁庭院

國慶日的傍晚，台北市中山北路上，古羅馬式建築風格的大同大學穹頂音樂廳，傳出了有維吉諾琴及維奧爾琴伴奏的女高音美聲，吟唱著...

拿坡里「炸雞買6送6」現省270！必勝客雙拼獨享盒登場

隨著2023年最後一個連假結束，上班族又得重新展開工作生活。為了幫民眾補充開工日的元氣，必勝客推出「Me Box獨饗盒」...

昕諾飛3大居家照明新品上市 護眼檯燈可感應調光助學習

「光」是影響空間氛圍與人類情緒的關鍵要素，除了自然光線，透過室內照明的變化也能帶來截然不同的空間氛圍、生活靈感。照明品牌...

台灣獨賣！Epson迪士尼小熊維尼、經典公主標籤機開賣 早鳥送標籤帶再升級保固

迪士尼100周年聯名商品一波接一波買不完，Epson也宣布推出官方授權迪士尼系列標籤機，將經典角色融入產品，打造出台灣獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。