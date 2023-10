英國老情歌與遠古琴聲飄 台北仿古音樂盛宴重現莎翁庭院

國慶日的傍晚,台北市中山北路上,古羅馬式建築風格的大同大學穹頂音樂廳,傳出了有維吉諾琴及維奧爾琴伴奏的女高音美聲,吟唱著時而悲惋時而欣快的英國古情歌,讓人彷若置身莎士比亞的庭院,回到文藝復興時期。這場在台灣難得一見的仿古音樂盛宴,今天吸引了滿場的聽眾。

來自荷蘭的次女高音伊莉絲.布曼(Iris Bouman)和演奏維吉諾琴的許舒堯、演奏維奧爾琴的楊竣元,三位年輕音樂家,一起帶來英國伊莉莎白年代的「情歌王子」約翰.道蘭最膾炙人口的 「Flow, My Tears」、「In darkness let me dwell」等歌曲。還有四百年前的作曲家威廉.博德以歌曲改編的維吉諾琴舞曲及變奏,以及蘇格蘭作曲家托比亞斯.休姆船長的維奧琴作品。

這場音樂會是由「古鍵盤藝術」及「古提琴藝術」主辦,在去年創立古鍵盤藝術的許舒堯在場中導聆時說,她所演奏的維吉諾琴和楊竣元演奏的維奧爾琴,都是仿古重製的歐洲古代樂器;選演的曲目也是十七世紀伊莉莎白女王及莎士比亞時代的作品。當年的表演都是團隊演出,人聲部分也是多聲部合唱;所以,她努力找來另兩位年輕音樂家來合作,希望幫大家重現四百年前的英國情歌盛宴。

另兩位音樂家,伊莉絲·布曼是次女高音,在去年被選為 Confidencen 歌劇音樂節青年藝術家計劃的全球五名年輕歌手之一。她也是 Ensemble Suspirium 的歌手,這個年輕樂團常演奏巴洛克時期鮮為人知的作品。演奏古堤琴維奧爾琴的楊竣元是古低音弦樂器演奏家,擅長演奏各式歷史低音弦樂器。如維奧爾琴,維也納五弦低音提琴、八尺維奧隆尼琴、大里拉琴等,演奏曲目橫跨文藝復興至浪漫樂派晚期。他今年成立古提琴藝術,致力於台灣推廣古提琴演奏及教學。

出身醫師家庭的許舒堯,不僅是台大化學系學士、碩士,還去美國芝加哥大學攻讀化學博士,後來下決心轉攻音樂,成為大鍵琴及歷史管風琴演奏家,專長巴洛克及文藝復興歷史鍵盤樂器,獲得美國隆基音樂學院鋼琴演奏碩士。並於 2022年創立古鍵盤藝術,為2023斐茲威廉大鍵琴音樂節策展人。許舒堯坦言,常常有人問她,為何要演奏那麼古老的音樂?其實古老的歐洲音樂和台灣有極悠長的連結。

許舒堯說,明年正是台南建城四百周年,西元1624年的「熱蘭遮城」正是荷蘭人來台,在安平一帶最早建立的安平古堡;那時很多歐洲的音樂文化也隨之來到台灣。所以,他們已打算在明年9月,與荷蘭在台辦事處一起於台北、台南及高雄推出一場系列活動,由台灣和荷蘭的古樂家跨國合作,呈現四百年前傳唱於台灣的荷蘭古樂。這場音樂會還在尋找贊助之中,盼有心的企業或熱愛音樂文化的人士,加入贊助。