英國老情歌與遠古琴聲飄 台北仿古音樂盛宴重現莎翁庭院
國慶日的傍晚，台北市中山北路上，古羅馬式建築風格的大同大學穹頂音樂廳，傳出了有維吉諾琴及維奧爾琴伴奏的女高音美聲，吟唱著時而悲惋時而欣快的英國古情歌，讓人彷若置身莎士比亞的庭院，回到文藝復興時期。這場在台灣難得一見的仿古音樂盛宴，今天吸引了滿場的聽眾。
來自荷蘭的次女高音伊莉絲．布曼（Iris Bouman）和演奏維吉諾琴的許舒堯、演奏維奧爾琴的楊竣元，三位年輕音樂家，一起帶來英國伊莉莎白年代的「情歌王子」約翰．道蘭最膾炙人口的 「Flow, My Tears」、「In darkness let me dwell」等歌曲。還有四百年前的作曲家威廉．博德以歌曲改編的維吉諾琴舞曲及變奏，以及蘇格蘭作曲家托比亞斯．休姆船長的維奧琴作品。
這場音樂會是由「古鍵盤藝術」及「古提琴藝術」主辦，在去年創立古鍵盤藝術的許舒堯在場中導聆時說，她所演奏的維吉諾琴和楊竣元演奏的維奧爾琴，都是仿古重製的歐洲古代樂器；選演的曲目也是十七世紀伊莉莎白女王及莎士比亞時代的作品。當年的表演都是團隊演出，人聲部分也是多聲部合唱；所以，她努力找來另兩位年輕音樂家來合作，希望幫大家重現四百年前的英國情歌盛宴。
另兩位音樂家，伊莉絲·布曼是次女高音，在去年被選為 Confidencen 歌劇音樂節青年藝術家計劃的全球五名年輕歌手之一。她也是 Ensemble Suspirium 的歌手，這個年輕樂團常演奏巴洛克時期鮮為人知的作品。演奏古堤琴維奧爾琴的楊竣元是古低音弦樂器演奏家，擅長演奏各式歷史低音弦樂器。如維奧爾琴，維也納五弦低音提琴、八尺維奧隆尼琴、大里拉琴等，演奏曲目橫跨文藝復興至浪漫樂派晚期。他今年成立古提琴藝術，致力於台灣推廣古提琴演奏及教學。
出身醫師家庭的許舒堯，不僅是台大化學系學士、碩士，還去美國芝加哥大學攻讀化學博士，後來下決心轉攻音樂，成為大鍵琴及歷史管風琴演奏家，專長巴洛克及文藝復興歷史鍵盤樂器，獲得美國隆基音樂學院鋼琴演奏碩士。並於 2022年創立古鍵盤藝術，為2023斐茲威廉大鍵琴音樂節策展人。許舒堯坦言，常常有人問她，為何要演奏那麼古老的音樂？其實古老的歐洲音樂和台灣有極悠長的連結。
許舒堯說，明年正是台南建城四百周年，西元1624年的「熱蘭遮城」正是荷蘭人來台，在安平一帶最早建立的安平古堡；那時很多歐洲的音樂文化也隨之來到台灣。所以，他們已打算在明年9月，與荷蘭在台辦事處一起於台北、台南及高雄推出一場系列活動，由台灣和荷蘭的古樂家跨國合作，呈現四百年前傳唱於台灣的荷蘭古樂。這場音樂會還在尋找贊助之中，盼有心的企業或熱愛音樂文化的人士，加入贊助。
今天這場「愛之淚．Lachrimae - 文藝復興英國情歌集」演出，在有「白宮」之稱的台北大同大學穹頂音樂廳演出，現場滿座的聽眾對古鍵盤和古提琴有著好奇，中場休息時不少人登上舞台探究外形接近鋼琴但琴音迥異的維吉諾琴。
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