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昕諾飛3大居家照明新品上市 護眼檯燈可感應調光助學習

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
WiZ系列燈具連接Wi-Fi就能通過專屬WiZ V2 APP輕鬆組合出1,600萬種色彩變化，滿足各式氛圍需求。圖／昕諾飛提供
WiZ系列燈具連接Wi-Fi就能通過專屬WiZ V2 APP輕鬆組合出1,600萬種色彩變化，滿足各式氛圍需求。圖／昕諾飛提供

「光」是影響空間氛圍與人類情緒的關鍵要素，除了自然光線，透過室內照明的變化也能帶來截然不同的空間氛圍、生活靈感。照明品牌昕諾飛Signify近期引進居家照明3大系列新品，包括飛利浦鑽石級全光譜A系列護眼檯燈、護眼超薄系列吸頂燈，以及WiZ可移動式情境氛圍燈，全方位滿足居家照明需求。

想要長時間舒適閱讀，最重要的關鍵就是照明。PHILIPS飛利浦A系列檯燈搭載「瞳樂光技術」，可有效抑制有害眩光，讓照度遠近更均衡，並透過蜂巢微稜鏡陣列提升光效。其中最頂級的「A7軒元智能護眼檯燈」更搭載「動態三光源技術」，可在孩子入座後，自動循序漸進調整色溫與亮度，提供孩子專注氛圍；「A5軒博智能護眼檯燈」著重於「科技護眼」，透過燈頭上下出光，降低環境對比眩光，在孩子入座後可自動亮燈，亦會隨環境明暗變化，自動調節檯燈亮度，亦可在學習40分鐘後彈性安排休息提醒；而「A3軒翼智能護眼檯燈」則是左右雙燈頭可獨立旋轉不同角度，可協助親子輕鬆應對不同的親子共學場景，或是能滿足電子螢幕與紙本書籍的雙向照明需求。

全新飛利浦護眼極致纖薄系列吸頂燈，燈體設計極致纖薄，厚度僅有2.8厘米，相比一般市售吸頂燈更薄了65%，能夠完美貼合天花板，百搭各種裝潢風格。特別主打「Superslim吸頂燈」，同時具有極致纖薄外型與護眼科技光，讓吸頂燈能夠創造出環繞式的光體感。

而昕諾飛旗下WiZ智慧照明品牌，全系列燈具只需連接Wi-Fi就能通過專屬WiZ V2 APP輕鬆組合出1,600萬種色彩變化，滿足各式氛圍需求。其中「便攜桌燈」內建鋰電池輕便好攜帶，當成家中房間床頭燈使用或是外出露營旅遊皆十分合適；而雙色搭配的「落地燈」體積精巧、可直橫放置，立刻轉換空間氛圍；如果想大玩空間照明創意，可自由裁切的「燈帶」可提供間接照明，輕鬆打造多樣化的居家燈光情境。

飛利浦A3軒翼智能護眼檯燈透過雙燈頭旋轉功能，可左右獨立調整照明方向，輕鬆應對親子共學、線上學習場景。記者黃筱晴／攝影
飛利浦A3軒翼智能護眼檯燈透過雙燈頭旋轉功能，可左右獨立調整照明方向，輕鬆應對親子共學、線上學習場景。記者黃筱晴／攝影
飛利浦A5軒博智能護眼檯燈著重科技護眼，透過燈頭上下出光，降低環境對比眩光。圖／昕諾飛提供
飛利浦A5軒博智能護眼檯燈著重科技護眼，透過燈頭上下出光，降低環境對比眩光。圖／昕諾飛提供
飛利浦護眼極致纖薄系列吸頂燈，以纖薄簡約美學設計，打造高質感護眼燈具。圖／昕諾飛提供
飛利浦護眼極致纖薄系列吸頂燈，以纖薄簡約美學設計，打造高質感護眼燈具。圖／昕諾飛提供
飛利浦尊榮旗艦款A7軒元智能護眼檯燈，「智睿」APP遠端無線連網即時調整適切亮度及色溫，確保學習護眼光。記者黃筱晴／攝影
飛利浦尊榮旗艦款A7軒元智能護眼檯燈，「智睿」APP遠端無線連網即時調整適切亮度及色溫，確保學習護眼光。記者黃筱晴／攝影
飛利浦尊榮旗艦款A7軒元智能護眼檯燈，搭載「動態三光源技術」，可在孩子入座後，循序漸進調整色溫與亮度，提供孩子專注氛圍。圖／昕諾飛提供
飛利浦尊榮旗艦款A7軒元智能護眼檯燈，搭載「動態三光源技術」，可在孩子入座後，循序漸進調整色溫與亮度，提供孩子專注氛圍。圖／昕諾飛提供

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