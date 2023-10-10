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新光三越Diamond Towers抓住老錢風 熟男貴婦高提袋率

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北東區暌違17年再迎新商場，新光三越Diamond Towers加入台北東區，為東區帶來新活力。記者王聰賢／攝影
台北東區暌違17年再迎新商場，新光三越Diamond Towers加入台北東區，為東區帶來新活力。記者王聰賢／攝影

新光三越插旗台北東區的新據點「新光三越Diamond Towers」，於連假開始終於拉開大門試營運，新光三越也在這4500坪最迷你的店別，展開最不一樣的新光三越。試營運時走進這裡，可以明顯觀察到「這裡的客人跟新光三越信義新天地的客人不一樣」，看到許多相對資深但口袋也深的顧客，低調內斂的「老錢風」也許正是Diamond Towers最核心的主顧客。

在新光三越Diamond Towers逐樓逛一圈，會看到穿著休閒卻精緻的先生、太太，不到中午就悠閒坐在咖啡店喝著咖啡配點心；年約50幾歲的熟男，正在試穿著來自巴黎的生活藝術品牌Maison Kitsuné；咖啡店附近展示的設計傢俱與沙發，也抓住不少人的目光，紛紛上前詢問；大約30代的男性，則在日本選物店BEAMS首度在台推出的正裝型態店內試穿著西裝，並仔細的打理身上的行頭；拎著Dior Book Tote的精緻女士，則在新光三越自營超市「美麗市場」的新鮮魚水產區，拿起數盒生魚片準備結帳；兩位時髦的年輕女性，則在進口食材專區感興趣的挑選詢問著。而眾家香氛品牌，更是不分性別、年齡，吸引著聞香而來的香氛愛好者。

這裡，不再用年齡定位客群，而是用生活風格定位，因為年齡早已無法界定消費者的愛好與輪廓。

新光三越Diamond Towers座落的位置就位於SOGO復興館隔壁的「台北之星Diamond Towers」，樓下是百貨商場，樓上正是每坪開價200萬以上的豪宅，所在的大安區向來也是台北富人區的代表。近來在時尚圈竄紅的一詞「老錢風Old Money」，指的是繼承家族數代人財富與名望，生下來不愁吃喝、過著舒適優閒生活的富人圈所偏好品味。

不同於信義區四面八方湧進的客人，當中，年輕世代是一大族群代表。在新光三越Diamond Towers「老錢風」也許可視為是一種消費者輪廓，對這群有錢有閒、口袋深的客人，既買得起SOGO復興館的愛馬仕、香奈兒等高端精品，也對更有趣的設計選物、小眾品牌感興趣，而新光三越正是在現有東區百貨品牌陣容中，再深掘出niche market小眾市場。

新光三越Diamond Towers自雙十連假開始試營運，吸引不少民眾前往體驗，感受新商場帶進的新品牌，但也因為坪數空間受限，不少消費者仍不習慣這麼小的新光三越，人多，自然就顯得走道與手扶梯空間不足，廁所也需要耐心排隊。

新光三越表示，受全新店舖型態與獨家品牌陣容吸引，Diamond Towers連假期間吸引人潮不斷，其中，人潮聚集餐飲區與超市，咖啡廳、餐廳皆滿席需候位，到晚上仍可見1樓興波咖啡排隊人潮；人手一袋美麗市場提袋，話題實演的神戶紅酒和牛、生鮮蔬果麝香葡萄與日本人氣伴手禮NY起士牛奶餅乾均為熱銷品項。

加上正值秋冬新品上市，2至3樓時尚選物店ARTIFACTS、首間販售正裝的BEAMS、首日推出限量潮鞋ASICS開店即秒殺，東區獨家品牌與商品話題討論度高，秋冬服飾銷售表現亮眼，人氣品項均日銷百件以上。

背著精品包的客人，在美麗市場挑選著生魚片。記者江佩君／攝影
背著精品包的客人，在美麗市場挑選著生魚片。記者江佩君／攝影
新光三越自營超市美麗市場推出Plus升級版超市，吸引人潮絡繹不絕。記者江佩君／攝影
新光三越自營超市美麗市場推出Plus升級版超市，吸引人潮絡繹不絕。記者江佩君／攝影
在雙十連假展開試營運的新光三越Diamond Towers，連假期間吸引許多民眾前往體驗。記者江佩君／攝影
在雙十連假展開試營運的新光三越Diamond Towers，連假期間吸引許多民眾前往體驗。記者江佩君／攝影
日本選物店BEAMS首度在台推出正裝型態店，受男性客群歡迎。記者江佩君／攝影
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香氛品牌陣容是新光三越Diamond Towers一大特色，各家人氣都很踴躍。記者江佩君／攝影
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品牌 東區 新光三越

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