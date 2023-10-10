漢方秋補×法式料理！RAW「漢方－貳」新菜上桌
隨著秋季菜單登場，「RAW」本季將2020年秋季所推出的「漢方菜單」復刻登場，並且注入更多新的心血，再次啟動「漢方－貳」。藉由漢方與法式料理的結合，並且加入「農民曆」作為設計靈感，創造出一系列精緻美饌。
提及「印象深刻、能改變整個餐飲思維」的菜單，江振誠總認為是「2020年的『漢方』」。當時江振誠透過法式料理的角度，來體驗「秋補」的食材組合，展現大膽的創意與想法，並獲得前所未有的迴響，也是唯一一季想讓江振誠再做一次的菜單。
隨著2023的秋季到來，江振誠為「漢方－貳」迎來新的感觸，並有更多時髦的想法。2020年首推的Soup pairing，每款都是以法式烹煮漢方元素的暖心煲湯。今年除了Soup pairing增加之外，還帶來5道新菜餚，包含極少碰觸的食材元素放入菜單之中，例如羅漢雪梨、涼蝦／石蟳／雪薑、黑松露／苦茶／龜苓膏、黃檸／百花蜜／阿達子等，帶來驚豔且顛覆想像的滋味。全套採12道式，每套5,888元。
除此之外，RAW並將「農民曆」作為設計靈感。全新的「漢方－貳」菜單，做成藥帖攤平，並將文字填入東西南北方，象徵RAW為賓客準備轉薯的秋補食譜。用完餐後，會將菜單再包裝，包裹獨家調配漢方香料酒包，以及一份趣味的「食物相剋中毒解圖」。藉由細小環節，展露對於華人料理傳承的重視。酒水單則是沿用2020年的菜單封面，讓熟客重新找回記憶。
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