50嵐吸管竟藏「超貼心巧思」！簡單一動作眾人全驚：從來沒注意

image source:翻攝FB／50嵐 中區

文／姜雅馨

台灣手搖飲如雨後春筍般出現，從紅茶、綠茶、珍珠奶茶到楊枝甘露等特調飲品通通都有，但有時候手搖飲料喝不完，卻又害怕蚊蟲、口沫跑進飲料杯中。有眼尖網友對此發現50嵐吸管藏有貼心小巧思，簡單一動作就能保護還沒喝完的手搖飲料，文章曝光後也引來網友熱議。

▲五十嵐位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑排行榜第1名。

手搖飲料沒喝完怕吸管外露怎麼辦？她用吸管套秒解決

一名女網友在Dcard上以「有沒有人喝手搖怕吸管露在外面」為題發文，原PO指出每次喝手搖飲料都很害怕吸管暴露在外，一不注意就會沾上蚊蟲或口水飛沫，原PO表示很常看到大家把吸管套打結在吸管上，以50嵐飲料為例，原PO先把吸管套套回去再綁起來變成蓋子，但原PO也透露有時候把吸管套套回去，還是會遭遇吸管套破掉風險。

▲女網友分享手搖飲料沒喝完時拿吸管套密封吸管的方法。

image source:翻攝Dcard

手搖飲料沒喝完套吸管套獲多數人贊同！網曝：多人密閉空間會覺得髒髒的

多數人認同原PO使用吸管套密封吸管作法，「我也會這樣做」、「我都要喝的時候再用酒精消毒！在外面的時候就用手遮住（所以酒精其實消毒的是我的手）我懂那種潔癖」、「我也會這樣！！！雖然我喝飲料也超快，但是一想到要進捷運或公車上很多人聚在一起的密閉空間就會覺得髒髒的」、「居然找到同屬性的人類！！我也會套回去（吸管外露真的超恐」，也有人提供其他方式，「我都用衛生紙包著」、「我用環保杯，吸管自己有蓋子」、「有賣矽膠管套啊」、「但我覺得套回吸管套也沒多乾淨，還不如盡量不要讓手去摸到吸管，除非能確保吸管套都放在乾淨區，然後手也要先消毒過，再去拿吸管套套上吸管」。

50嵐吸管套竟藏貼心巧思！吸管套畫虛線可撕下套回吸管

另有網友分享綁在吸管上是為了做出辨別、沒有垃圾桶可以丟吸管套，其中有內行網友揭秘50嵐吸管秘辛，「妳下次喝50嵐仔細看吸管套，有一段小的一段大的，小的那段就是讓妳套回吸管的，我印象中吸管套上有文字介紹」，網友也補充「50嵐的吸管套還有幫你割好一條線，方便你把吸管套分開哦！不用用力拔開或剪刀剪」、「我真的是不敢相信欸！！！從來沒注意到吸管套上面有字！！！！」、「我以為大家都知道」。

《DailyView網路溫度計》記者實際拿到50嵐吸管，上面確實有兩條虛線，並貼心寫下「衛生小秘招：請沿著虛線剪下，即可套上未喝完之飲料吸管口，可避免蚊蠅飛落飲品之中」。下次喝飲料時，若是還沒喝完，不妨可以試試看套吸管套的作法唷！

▲50嵐吸管包裝紙可撕下當成吸管套套回吸管。

image source:《DailyView網路溫度計》

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