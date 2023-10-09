花蓮第二間！「摩斯漢堡」首度進駐美崙

花蓮人久等了！繼「花蓮中山店」之後，「摩斯漢堡」也將進駐美崙，開設花蓮第二間門市。除此之外，摩斯也針對「台南北安店」、「嘉義新民店」等新分店進行人才招募中。隨著新店持續拓展，也將為民眾帶來更便捷的用餐體驗。

來自日本的摩斯漢堡，在1991年正式在台開設第一間分店，隨著30餘年過去，目前摩斯在台已經有超過300間門市，並提供多樣化的速食餐點，其中又以「珍珠堡」系列最具代表性，其他還有多種漢堡、甜品、飲品可供選擇。

根據求才網站資訊，摩斯漢堡現正在規劃「花蓮美崙店」、「台南北安店」、「嘉義新民店」等不同新分店。其中位於美崙的「花蓮美崙店」，更是花蓮第二間、美崙第一間摩斯漢堡。至於「嘉義新民店」則是嘉義市的第4間分店。目前新分店都在進行人才招募階段，隨著未來正式開幕，也能為在地居民提供不同的新選擇。