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感謝中華隊！全家、7-ELEVEN限時推App咖啡買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
謝謝中華隊，7-ELEVEN OPEN POINT APP「行動隨時取」限時祭出8大優惠。圖／7-ELEVEN提供
謝謝中華隊，7-ELEVEN OPEN POINT APP「行動隨時取」限時祭出8大優惠。圖／7-ELEVEN提供

中華隊在本屆杭州亞運表現亮眼，全家、7-ELEVEN趁著連假期間，再推限時優惠，邀全民與選手們一同慶賀。

全家便利商店隨買跨店取10月9日、10月10日限時2天，推出Let’s Café經典美式特大杯買2送2、威德運動補給飲料買1送1優惠，Fami Collection自有品牌FMC系列，檸檬氣泡水/四季春青茶/金萱二十七享買1送1；海鹽條系列/檸檬鮮果乾/鮮乳餅/海鹽焦糖雙味爆米花/軟糖也有買2送1的優惠。

7-ELEVEN整合線上線下推出豐富優惠同慶，線上OPEN POINT APP「行動隨時取」自10月9日至10月11日止，集結咖啡、飲料、零食、熱食4大類別，推出CITY CAFE大杯美式咖啡、大杯卡布奇諾買1送1、CITY TEA現萃茶經典純奶茶買2送1；黑松沙士PET600、黑松FIN好菌補給飲料PET580、可樂果豌豆酥（酷辣）買4送2；熱狗任選3件77元、大亨堡任選3件99元，8大優惠組合買透透、直接現省400元，還可以賺OPEN POINT點數回饋當現金花。

同時，線下近6,800家7-ELEVEN同步推出「1010購物節」活動，即日起至10月10日止，購買CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品共11大類別指定商品，會員結帳金額單筆每滿250元立折25元、滿500立折50元，單筆結帳金額滿1,010元再送好禮3選1。

全家便利商店隨買跨店取10月9日、10月10日限時2天，推出威德運動補給飲料買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店隨買跨店取10月9日、10月10日限時2天，推出威德運動補給飲料買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店隨買跨店取10月9日、10月10日限時2天，推出Let’s Café經典美式特大杯買2送2優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店隨買跨店取10月9日、10月10日限時2天，推出Let’s Café經典美式特大杯買2送2優惠。圖／全家便利商店提供

咖啡 全家 7-Eleven

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