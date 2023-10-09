李多慧、林襄粉絲收藏起來！「樂天女孩髮香包悠遊卡」10月11日這兩家超商甜美開賣

沒搶到球賽髮香區門票，球迷現在可以隨身將樂天女孩的俏麗模樣隨身帶著走！超人氣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，首次推出共有33位女孩的「樂天女孩髮香包悠遊卡」，10月11日全台開賣，每包售價100元，以驚喜包盲盒設計，讓粉絲們狂喊太燒錢！趕快訂好行事曆準備前往搶購，試試手氣看會不會得到應援女神李多慧、還是人氣王林襄的限定版悠遊卡。

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，場邊應援的熱情活力魅力十足，且33位女孩各具特色，不但帶動中職球賽的髮香區熱賣，周邊商品更引起死忠粉絲搶購一空。悠遊卡公司與樂天女孩合作，首次推出「樂天女孩髮香包悠遊卡」，共33款女孩卡片，驚喜包盲盒設計，每包打開都是驚喜，鐵粉們肯定要掃貨。

「樂天女孩髮香包悠遊卡」每包售價100元，共有33款隨機出貨，將在10月11日凌晨起於全台7-ELEVEN、全家便利商店火熱現貨上架，以各店鋪實際配送到貨時間為準。