聽新聞
test
0:00 / 0:00
李多慧、林襄粉絲收藏起來！「樂天女孩髮香包悠遊卡」10月11日這兩家超商甜美開賣
沒搶到球賽髮香區門票，球迷現在可以隨身將樂天女孩的俏麗模樣隨身帶著走！超人氣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，首次推出共有33位女孩的「樂天女孩髮香包悠遊卡」，10月11日全台開賣，每包售價100元，以驚喜包盲盒設計，讓粉絲們狂喊太燒錢！趕快訂好行事曆準備前往搶購，試試手氣看會不會得到應援女神李多慧、還是人氣王林襄的限定版悠遊卡。
中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，場邊應援的熱情活力魅力十足，且33位女孩各具特色，不但帶動中職球賽的髮香區熱賣，周邊商品更引起死忠粉絲搶購一空。悠遊卡公司與樂天女孩合作，首次推出「樂天女孩髮香包悠遊卡」，共33款女孩卡片，驚喜包盲盒設計，每包打開都是驚喜，鐵粉們肯定要掃貨。
「樂天女孩髮香包悠遊卡」每包售價100元，共有33款隨機出貨，將在10月11日凌晨起於全台7-ELEVEN、全家便利商店火熱現貨上架，以各店鋪實際配送到貨時間為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言