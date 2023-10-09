快訊

國民黨出招了！下午正式啟動藍白合作 先派這兩人與民眾黨磋商

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李多慧、林襄粉絲收藏起來！「樂天女孩髮香包悠遊卡」10月11日這兩家超商甜美開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超人氣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，首次推出共有33位女孩的「樂天女孩髮香包悠遊卡」，10月11日於全台7-ELEVEN、全家便利商店火熱現貨上架，驚喜包盲盒設計，每包售價100元。圖／悠遊卡公司提供
超人氣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，首次推出共有33位女孩的「樂天女孩髮香包悠遊卡」，10月11日於全台7-ELEVEN、全家便利商店火熱現貨上架，驚喜包盲盒設計，每包售價100元。圖／悠遊卡公司提供

沒搶到球賽髮香區門票，球迷現在可以隨身將樂天女孩的俏麗模樣隨身帶著走！超人氣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，首次推出共有33位女孩的「樂天女孩髮香包悠遊卡」，10月11日全台開賣，每包售價100元，以驚喜包盲盒設計，讓粉絲們狂喊太燒錢！趕快訂好行事曆準備前往搶購，試試手氣看會不會得到應援女神李多慧、還是人氣王林襄的限定版悠遊卡。

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，場邊應援的熱情活力魅力十足，且33位女孩各具特色，不但帶動中職球賽的髮香區熱賣，周邊商品更引起死忠粉絲搶購一空。悠遊卡公司與樂天女孩合作，首次推出「樂天女孩髮香包悠遊卡」，共33款女孩卡片，驚喜包盲盒設計，每包打開都是驚喜，鐵粉們肯定要掃貨。

「樂天女孩髮香包悠遊卡」每包售價100元，共有33款隨機出貨，將在10月11日凌晨起於全台7-ELEVEN、全家便利商店火熱現貨上架，以各店鋪實際配送到貨時間為準。

悠遊卡 驚喜 售價

延伸閱讀

中職／王維中近況不佳調一下 葉君璋：下一場會很好

李多慧、林襄粉絲搶起來！ 33位「樂天女孩髮香包悠遊卡」甜美開賣

中職／張志豪手肘舊傷不適先休養 鄭浩均歸隊後二軍調整

中職／林子昱心態不同投出自信 有機會盼爭取回先發

相關新聞

「樂天女孩髮香包悠遊卡」10月11日這兩家超商甜美開賣

沒搶到球賽髮香區門票，球迷現在可以隨身將樂天女孩的俏麗模樣隨身帶著走！超人氣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，首次推出共有...

李多慧、林襄粉絲搶起來！ 33位「樂天女孩髮香包悠遊卡」甜美開賣

超人氣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，首次推出共有33位女孩的「樂天女孩髮香包悠遊卡」，10月11日全台開賣!每包售價1...

點星巴克特大杯去冰不補奶長這樣 原PO討拍掀網炸鍋

高雄一名網友在星巴克消費，指明要特大杯、去冰、不補奶，咖啡到手後，容量少得可憐，問店員後得到證實「都是這樣沒錯」，讓該名...

溫暖南瓜味！紐約早餐女王「Sarabeth's」萬聖新品上桌

萬聖節即將到來，美式餐廳「Sarabeth's」今年以「Pumpkin Patch」為主題，限時推出「南瓜香料酪奶煎餅」...

G-SHOCK跨界英雄聯盟 忠實還原惡鯊火箭炮、海克斯合成科技

CASIO旗下G-SHOCK與全球熱門線上遊戲「英雄聯盟」的銳玩遊戲（Riot Games）合作推出2款全新腕表。將人氣英雄「吉茵珂絲」角色所使用的武器惡鯊火箭炮、魔法技能「海克斯合成科技」還原到手表上，吸引遊戲迷的關注。

獨／開業24年！新莊「嘉家火雞肉飯」歇業 網：好可惜

新莊人哭哭！鄰近新莊分局中港派出所、新莊中港圖書館的「嘉家火雞肉飯」，自1999年營業至今，獲得許多民眾的喜愛。但是店內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。