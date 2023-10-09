台北愛樂遇上東京「翡翠騎士」 台日少年以樂交流
被稱為「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，與去年來台大受歡迎的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部同為日本最頂尖的吹奏樂隊，今年首度受邀來台為國慶演出。「翡翠騎士」今天上午與台北愛樂少年樂團、台北愛樂室內合唱團於下榻的圓山大飯店舉行交流。
為時一小時的音樂交流會上，台北愛樂帶來台灣民謠融合藍調爵士及原住民古調的「台灣狂響」，「翡翠騎士」則回以熱情洋溢的「寶島」、「桑切斯的孩子」。最後台北愛樂室內合唱團與台北愛樂少年樂團再攜手獻上作曲家游家輔編曲與指揮的「感恩的心」。演奏結束後，兩團團員爭相交換IG，互動熱烈。
擁有EMERALD KNIGHTS(翡翠騎士)美名的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，是日本群馬縣第一所於同年榮獲兩座全國性大赛金賞的學校，曾獲吹奏樂大賽51次縣大會金賞、西關西吹奏大賽大會連續2年金賞，行進吹奏全國大賽連續3年金賞等佳績。
台北愛樂音樂總監古育仲表示，兩團的緣分始至今年二月。當時台北愛樂室內合唱團赴日巡演，在群馬縣引起熱烈回響，演出隔日隨即拜訪東京農業大學第二高等學校，與「翡翠騎士」展開交流，「其充滿活力的演出，令我們印象深刻」。在高崎國際音樂協會及台北愛樂文教基金會居中牽線，促成此次「翡翠騎士」來台演出。
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