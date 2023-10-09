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溫暖南瓜味！紐約早餐女王「Sarabeth's」萬聖新品上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Sarabeth's限時推出「南瓜香料酪奶煎餅」與「Sarabeth's家傳南瓜派」。圖／Sarabeth's提供
Sarabeth's限時推出「南瓜香料酪奶煎餅」與「Sarabeth's家傳南瓜派」。圖／Sarabeth's提供

萬聖節即將到來，美式餐廳「Sarabeth's」今年以「Pumpkin Patch」為主題，限時推出「南瓜香料酪奶煎餅」與「Sarabeth's家傳南瓜派」，讓民眾在萬聖節的氣氛中，享受溫暖的南瓜風味。

來自紐約的「Sarabeth's」，主打特色甜食與早餐，被外界譽為「紐約早餐女王」，目前在台共計有3間分店。至於應景的南瓜煎餅、南瓜派，是許多美國家庭在萬聖節的必吃餐點，更會添加大地系香料增添風味。Sarabeth's「南瓜香料酪奶煎餅」將肉桂、薑粉、肉豆蔻、丁香拌進南瓜酪奶麵糊中製成煎餅，再淋上特調焦糖醬，搭配奶油南瓜泥，為味蕾帶來繽紛溫暖的豐碩感，每份420元。「Sarabeth's家傳南瓜派」則在酥鬆派皮中填入南瓜內餡，並以香草鮮奶油、肉桂脆餅乾點綴，帶來簡單樸實的滋味，每份260元。

即日起至10月31日期間，內用點購任一款萬聖節新品，並參與打卡活動，即可獲得會員點數1,000點。另外參與社群任務，也有機會抽中「南加州酪梨蕃茄口袋餅」1份，價值360元。

「Sarabeth's」今年以「Pumpkin Patch」作為萬聖節主題，並限時推出兩款新品。圖／Sarabeth's提供
「Sarabeth's」今年以「Pumpkin Patch」作為萬聖節主題，並限時推出兩款新品。圖／Sarabeth's提供

南瓜 萬聖節 早餐

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