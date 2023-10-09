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獨／開業24年！新莊「嘉家火雞肉飯」歇業 網：好可惜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於新莊的「嘉家火雞肉飯」將於11月30日結束營業。圖／擷取自google map
位於新莊的「嘉家火雞肉飯」將於11月30日結束營業。圖／擷取自google map

新莊人哭哭！鄰近新莊分局中港派出所、新莊中港圖書館的「嘉家火雞肉飯」，自1999年營業至今，獲得許多民眾的喜愛。但是店內近日發布公告，表示因人生規劃，將於11月30日結束營業。網友得知後也感到十分不捨，表示「這間是我家最愛吃的雞肉飯」、「這間超好吃」。

「嘉家火雞肉飯」自1999年6月經營至今，店內供應有火雞肉飯、爌肉飯、火雞肉切盤、下水湯等餐點，並有提供外帶便當，由於價格平實且滋味好，獲得許多消費者喜愛，乃是新莊的人氣雞肉飯店，也被視為「不用跑嘉義就吃得到」的正宗雞肉飯，每逢用餐時段，門口都可見到大批等候餐點的顧客。在google地圖上，該店獲得超過400則評論，平均4.1分。

近日嘉家火雞肉飯發布公告，表示因人生規劃，將於11月30日結束營業。隨著停業消息出爐，粉絲們也表示「好可惜喔」、「從小吃到大」、「不敢相信」。

火雞肉飯 圖書館

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