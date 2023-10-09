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63歲當偶像沒毛病！1980阿公級巨星喜成精品代言人
隨著1980年代風潮的重新襲來，不少人事物都讓人更為珍視、懷舊。1980年代在台灣出道、曾在新加坡被評選為亞洲十大歌星、並曾登上百老匯的演員費翔，甫成為瑞士高級鐘表芝柏（Girard Perregaux）品牌代言人。
身高190公分、曾就讀美國史丹佛大學的費翔，是走紅兩岸三地的不老男神，他在1981年回到台灣，演出《十一個女人》的演出、正式出道，1982年再加入EMI唱片，推出個人首張專輯《流連》；1986年到中國大陸發展，並將重心轉往對岸，2000年因為《超級星期天》重返台灣市場，此後並陸續拍過《轉生術》、《西遊記之孫悟空三打白骨精》與《封神第一部》等多部中國電影，以深邃五官、迷人表情與風範，持續引起廣大迴響與注目。
而他甫成為品牌代言人的芝柏（Girard Perregaux）則是瑞士220多年歷史的高級老牌，正與費翔的長青、精緻感，不謀而合。費翔並在發表的形象視覺中，火速帶上芝柏的恒定動力擒縱腕表，表款具有特殊的「恆定動力」裝置，也像是費翔與芝柏雙方經歷過時間的洗滌，展現出恆常的優雅魅力。
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