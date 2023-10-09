不用三萬元把瑞士天文台認證手表帶回家！真的假的？
在萬物皆漲的年代，天梭表（TISSOT）依舊很佛心，推出了通過瑞士天文台認證的全新Heritage 1938復刻款腕表，訂價不到三萬元，簡直不要太超值了！這叫其他競爭品牌該怎麼活？
總是能引起鐘表市場波動的天梭表，居然出了這一手！繼呈現破壞行情價的鍛造碳材質Sideral腕表之後，因應復刻流行風潮，打造全新的Heritage 1938系列表款，皆再次詮釋了30年代美學關注。其中的自動上鍊款在噴砂表面上分別採用鮭魚粉及煙煤灰裝飾，搭配浮雕阿拉伯數字，外圈則飾以鐵道刻度，鮮明顏色對比能清楚判讀時間。搭配快拆設計的立體紋路皮革表帶，呼應著當時的簡約魅力。
而復刻1937年所推出的經典設計的小秒針自動上鍊款，於碳灰色浮雕錶面上飾有醒目的阿拉伯數字時標外，配備小秒針表盤。數量極少的套組中，配有獨特的立體紋路皮革表帶和精鋼米蘭帶兩款選擇。但最讓表迷驚訝的是這兩款Heritage 1938系列復刻腕表，不只有著雋永又耐看的外觀，還都搭載通過瑞士天文台認證的機械機芯，確保了走時精準。而且自動上鍊款訂價居然不到3萬元，在市場上根本沒有其他敵手，也是入手第一款瑞士天文台認證腕表最好選擇。
另外，為了紀念品牌投身製表110周年，SEIKO也推出了多只向初代表款致敬的設計，在這當中最受表迷關注的就是Presage的Style60系列GMT腕表。面盤設計直接聯想到60年代經典汽車儀表，藍色時分針以及GMT指針與古典風格表殼、表圈相得益彰。內圈12點鐘位置的紅色小標記則是向初代表款「Laurel」致敬，時針和分針採用夜光塗料，無論白天或晚上，皆可輕易讀取時間。
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