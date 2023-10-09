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打卡COACH新戶外藝術裝置 好看又好拍還能享購物優惠

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
藝人王可元（左）示範如何在COACH期間限定戶外裝置擺拍。圖／摘自instagram、COACH提供
藝人王可元（左）示範如何在COACH期間限定戶外裝置擺拍。圖／摘自instagram、COACH提供

還記得COACH在夏天打造的巨大粉紅Tappy包裝置嗎？又美又好拍！還引起大家的討論。為呼應品牌秋季Wear Your Shine形象，以及一系列鏡面包包和新光三越A8專門店重新開幕，COACH特別在信義區的香緹大道上，打造全新戶外藝術裝置。

COACH從金屬鏡面包包汲取靈感，並結合澄橘色調；除此之外，90年代紐約城市的霓虹招牌、交通號誌、風格顯著的都會地鐵、鐵件建構線條等金屬意象，讓人在戶外藝術裝置有著獨特沉浸體驗。而且為慶祝COACH新光三越A8專門店重新開幕，凡於戶外裝置展期期間合影並加上指定hashtag標籤「#WearYourShine」分享於個人公開社群平台，即可享獨家購物優惠。COACH新光三越A8專門店除了3面大型數位螢幕，最為醒目的即為環形螢幕圓柱，呈現360度動態影像畫面。而整面落地玻璃櫥窗和金色金屬材質的運用，亦讓整體空間更顯明亮寬敞。

Kate Spade的新光三越A8專賣店，在日前重新開幕，備全台最完善、齊全的配飾選擇。圖／Kate Spade提供
Kate Spade的新光三越A8專賣店，在日前重新開幕，備全台最完善、齊全的配飾選擇。圖／Kate Spade提供

而Kate Spade的新光三越A8專賣店，也在日前重新開幕，店裝風格發想於品牌創辦紐約家中的室內設計。承襲藝術精神以現代摩登線條貫穿，原木地板呈現溫暖的居家氛圍，為消費者打造輕鬆購物空間。Kate Spade以中性色調設計展示櫃使得繽紛、趣味的品牌包款更加突出，除此之外新光三越A8館具備全台最完善、齊全的配飾選擇。

COACH戶外裝置展期：即日起～10月22日（星期日）

COACH戶外裝置地點：台北市信義區香緹大道廣場北段

藝人王可元示範如何在COACH期間限定戶外裝置帥氣擺拍。圖／摘自instagram
藝人王可元示範如何在COACH期間限定戶外裝置帥氣擺拍。圖／摘自instagram

呼應品牌秋季Wear Your Shine形象，以及新光三越A8專門店重新開幕，COACH特別在打造全新戶外藝術裝置。圖／COACH提供
呼應品牌秋季Wear Your Shine形象，以及新光三越A8專門店重新開幕，COACH特別在打造全新戶外藝術裝置。圖／COACH提供

90年代紐約城市的霓虹招牌、交通號誌、風格顯著的都會地鐵、鐵件建構線條等金屬意象，構築出COACH戶外裝置。圖／COACH提供
90年代紐約城市的霓虹招牌、交通號誌、風格顯著的都會地鐵、鐵件建構線條等金屬意象，構築出COACH戶外裝置。圖／COACH提供

COACH新光三越A8專門店除了3面大型數位螢幕，最為醒目的即為環形螢幕圓柱，呈現360度動態影像畫面。圖／COACH提供
COACH新光三越A8專門店除了3面大型數位螢幕，最為醒目的即為環形螢幕圓柱，呈現360度動態影像畫面。圖／COACH提供

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