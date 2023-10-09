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RIMOWA成功色誘消費者埋單！5萬元起跳北極藍行李箱上架就被秒殺

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
靈感源自北冰洋湛藍色的海水，RIMOWA在新的一季到來時，推出了「北極藍」Original系列行李箱。圖／RIMOWA提供
靈感源自北冰洋湛藍色的海水，RIMOWA在新的一季到來時，推出了「北極藍」Original系列行李箱。圖／RIMOWA提供

靈感源自北冰洋湛藍色的海水，RIMOWA在新的一季到來時，推出了「北極藍」Original系列行李箱，由於色調迷人，因此甫上架就被搶購一空，證明了疫情後的蓬勃旅遊商機。

即使機票仍比疫情前來的貴，旅遊成本增加不少，但仍擋不住國人想探索世界的心。好比。RIMOWA招牌的鋁合金材質Original系列行李箱，本季以北冰洋湛藍色海水為靈感，創造了「北極藍」新款，經典金屬溝槽表面散發出的光澤，猶如閃耀陽光照射在水面上，使人為之眼睛一亮。Original系列配備受消費者喜愛的無段式伸縮拉桿和Multiwheel萬向輪系統之外，還加上專利Flex Divider活動式隔板，提供多功能而又井然有序的收納方式。

Zero Halliburton經典鋁製3.0系列國際登機箱，約40,200元。圖／摘自Zero Halliburton官網
Zero Halliburton經典鋁製3.0系列國際登機箱，約40,200元。圖／摘自Zero Halliburton官網

另外，美國高檔行李箱品牌Zero Halliburton也呈現優化款的經典鋁製3.0系列國際登機箱，重新設計了輪腳與手把。這款自1946年就推出的行李箱，在今年革新了滑輪的結構，於行李箱加入內部軸承，提供順暢的操控性和輕鬆滑動的體驗；手把具有整合式阻尼器，操作平穩、安靜，鬆開後會自動返回其位置。值得一提的是可調式壓縮面板，它會根據物品體積進行調整，防止在旅行期間移動，並確保收納保持井然有序且美觀，非常適合2到3天國際和國內航班的旅行。

RIMOWA Original系列行李箱，具備Flex Divider活動式隔板，提供多功能而又井然有序的收納方式。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original系列行李箱，具備Flex Divider活動式隔板，提供多功能而又井然有序的收納方式。圖／RIMOWA提供

RIMOWA北極藍Original系列Trunk Plus行李箱，78,100元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA北極藍Original系列Trunk Plus行李箱，78,100元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA北極藍Original系列登機箱，48,000元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA北極藍Original系列登機箱，48,000元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA北極藍Original系列Check-In L行李箱，約60,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA北極藍Original系列Check-In L行李箱，約60,200元。圖／RIMOWA提供

行李箱 疫情 北極

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