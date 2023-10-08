謝謝中華隊！7-ELEVEN「行動隨時取」限時3天推8大限量優惠　咖啡、飲料、熱狗都入列

一起為中華隊在杭州亞運的努力喝采！7-ELEVEN整合線上線下限時推出豐富優惠同慶，OPEN POINT APP「行動隨時取」自10月9日至10月11日限時3天集結咖啡、飲料、零食、熱食4大類別，限量推出CITY CAFE大杯美式咖啡、大杯卡布奇諾同品項買1送1；CITY TEA現萃茶經典純奶茶買2送1；黑松沙士PET600、黑松FIN好菌補給飲料PET580、可樂果豌豆酥（酷辣）同品項買4送2；熱狗任選3件77元；大亨堡任選3件99元，8大限量優惠組合還可賺OPEN POINT點數回饋當現金花。上述線上活動商品組數有限，售完為止，詳細活動辦法、限量數與限制依OPEN POINT APP官方公告為主。

此外，近6,800家7-ELEVEN同步推出「1010購物節」活動，即日起至10月10日購買CITY系列飲品、飲料、冰品、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、寵物食品等共11大類別指定商品，會員結帳金額單筆每滿250元立折25元、滿500立折50元，單筆結帳金額滿1,010元再送好禮三選一。 謝謝中華隊！7-ELEVEN OPEN POINT APP「行動隨時取」自10月9日至10月11日限時限量祭出8大優惠，邀請全民一同致敬。圖／7-ELEVEN提供 謝謝中華隊！7-ELEVEN OPEN POINT APP「行動隨時取」自10月9日至10月11日限時限量祭出8大優惠，邀請全民一同致敬。圖／7-ELEVEN提供