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遊訪金門 正是時候

聯合報／ 本報訊

高粱熟成的涼爽秋日，正是遊訪金門最佳時節，跟著金牌導覽員的腳步，探訪戰地面紗後的人文風情。皇帝御賜里名「瓊林聚落」接連誕生好幾代科甲，因而建造出密集的官宅；還有中西合璧閩式洋樓「養拙樓」、最美街區「後浦小鎮」、金門的聖米歇爾山「建功嶼」等多樣風光。入住明朝官宅改建的風格旅宿、品嘗牛肉麵國際大賞得獎美饌，在金門也能擁有講究的旅遊享受。

「超乎想像 掀開面紗後的金門」四天三夜旅程，十一月二十日至十一月廿三日，報名請洽：02-8643-3926、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://utravel.udn.com

金門 金牌

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