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夏姿陳SHIATZY CHEN 24春夏「蜃縷」新裝 再現神話幻夢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN創辦人王陳彩霞於謝幕時向觀眾揮手致意。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN創辦人王陳彩霞於謝幕時向觀眾揮手致意。圖／SHIATZY CHEN提供

巴黎時裝周已於日前落幕，來自台灣的夏姿陳（SHIATZY CHEN）也於日前假巴黎東京宮（Palais de Tokyo）發表了2024春夏男女裝。這將是品牌自2008年首度參加巴黎時裝周的第31次發表，除了汲取來自東方的文化內涵注入西方的服裝設計，並以「蜃縷」為本季主題，嘗試營造出如夢似幻的空靈氛圍，大秀上並有品牌好友、奧斯卡影后楊紫瓊出席，並身著SHIATZY CHEN服裝、時髦亮相。

出席的亞裔影后楊紫瓊與夏姿陳原已結識多年，因此楊紫瓊也曾多次現身時裝周、展現雙方的深厚情誼；今年楊紫瓊則是以一身蘋果綠色開版圖騰緹花背心搭配同款圖騰的凹凸烏干紗緹花立體蓬裙，搭配上一把中式折扇、頗有幾分現代俠女風範。

本季2024春夏新裝，夏姿陳（SHIATZY CHEN）以Mirage（海市蜃樓）為主題、並將樓宇的「樓」轉譯為服裝的「縷」，打造出「蜃縷」系列，將東方典故中的虛幻奇景與神話之龍，抽象也具象呈現在服裝與大秀場景中。海底的珊瑚透過凹凸布面的立體呈現，而貝殼光澤則以輕蕾絲疊上銀色燙面、詩意具現。空靈的海底洞穴則以烏干紗與斜紋呢拼接而成。

也因為由海市蜃樓得到靈感，本季衣物、細節中，充滿了大量的海洋元素。像是多個包款上的刺繡，便以海草、不規則型態的、空想的海底生物為靈感，在包款表面以SHIATZY CHEN經典的刺繡工藝、手工再現；海洋底下飄渺、隨海潮飄蕩的水草、海星、海膽，則轉變為不規則的金屬項鍊、手環、耳環、腰鍊，甚至是服裝尚未收邊、隨性飄逸更顯放鬆感的抽鬚。

整體剪裁輪廓不難發現，延續了SHIATZY CHEN一以貫之的東西合併風格，像是圓領、寬袖的中式上衣外套搭配上短褲；中式立領削肩上衣卻將下擺改造為不對稱如裙擺般的飄逸結構、小秀纖腰，別具個性；改良式的旗袍上衣搭配了白色長褲與如海草般擺盪的銀色腰鍊，在行走間氣場全開、英姿勃發；同時從海底生物得到靈感的圖騰不僅以手工刺繡出現在包款，更延伸到多套開版印花洋裝、披風式絲質長罩衫、寬鬆的長襯衫與長褲等單品，並不時將品牌英文草寫縮寫SC埋入了針織洞洞上衣，成為趣味的隱藏式簽名。

值得玩味的另一處還在本次大秀的場景裝置，以剪影、懸吊、裝飾性地手法打造了一條形而上的巨龍，每當模特兒走秀時則須穿梭在巨龍身體間、蜿蜒前行，同時刻意塗覆以不規則銀箔的地面，則如流水般在模特兒腳上、身上渲染成一幅水波蕩漾的迷幻氛圍，大秀或如海市蜃樓終將褪去，但穿戴上身的2024春夏「蜃縷」時裝配件，卻要在不遠的未來問世，復將仙氣、空靈與幻夢，唯美重現。

半透的黑色絲質上衣，再以刺繡呈現出花卉枝葉的流動生機，並以黑色長褲上的金色腰鍊，展現出都會貴氣。圖／SHIATZY CHEN提供
半透的黑色絲質上衣，再以刺繡呈現出花卉枝葉的流動生機，並以黑色長褲上的金色腰鍊，展現出都會貴氣。圖／SHIATZY CHEN提供
本季SHIATZY CHEN以Mirage為題，並將東方文化中的神話之龍，再現於大秀場景中。圖／SHIATZY CHEN提供
本季SHIATZY CHEN以Mirage為題，並將東方文化中的神話之龍，再現於大秀場景中。圖／SHIATZY CHEN提供
柔軟的海底水草被具現化，成為時髦、不規則的閃亮金屬配件。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
柔軟的海底水草被具現化，成為時髦、不規則的閃亮金屬配件。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
SHIATZY CHEN品牌超級好友、奧斯卡影后楊紫瓊也到場觀秀。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN品牌超級好友、奧斯卡影后楊紫瓊也到場觀秀。圖／SHIATZY CHEN提供
服裝上閃爍著電光紫色的抽鬚設計與生物造型般項鍊，頗有海洋生物的暗示。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
服裝上閃爍著電光紫色的抽鬚設計與生物造型般項鍊，頗有海洋生物的暗示。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
海底奇幻生物的萬千姿態，為SHIATZY CHEN以擅長的手工刺繡縫製於包款表面。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
海底奇幻生物的萬千姿態，為SHIATZY CHEN以擅長的手工刺繡縫製於包款表面。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
黑色長褲除了搭配上銀色長腰鍊，側邊的黑色抽鬚裝飾更在行走間展現戲劇性的生命力。圖／SHIATZY CHEN提供
黑色長褲除了搭配上銀色長腰鍊，側邊的黑色抽鬚裝飾更在行走間展現戲劇性的生命力。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳（SHIATZY CHEN）日前假巴黎東京宮舉辦大秀，合計發表68套2024春夏新裝。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳（SHIATZY CHEN）日前假巴黎東京宮舉辦大秀，合計發表68套2024春夏新裝。圖／SHIATZY CHEN提供
將東方傳統服裝輪廓結合西方剪裁，是SHIATZY CHEN品牌特色之一。圖／SHIATZY CHEN提供
將東方傳統服裝輪廓結合西方剪裁，是SHIATZY CHEN品牌特色之一。圖／SHIATZY CHEN提供

夏姿 巴黎

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