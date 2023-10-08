夏姿陳SHIATZY CHEN 24春夏「蜃縷」新裝 再現神話幻夢

巴黎時裝周已於日前落幕，來自台灣的夏姿陳（SHIATZY CHEN）也於日前假巴黎東京宮（Palais de Tokyo）發表了2024春夏男女裝。這將是品牌自2008年首度參加巴黎時裝周的第31次發表，除了汲取來自東方的文化內涵注入西方的服裝設計，並以「蜃縷」為本季主題，嘗試營造出如夢似幻的空靈氛圍，大秀上並有品牌好友、奧斯卡影后楊紫瓊出席，並身著SHIATZY CHEN服裝、時髦亮相。

出席的亞裔影后楊紫瓊與夏姿陳原已結識多年，因此楊紫瓊也曾多次現身時裝周、展現雙方的深厚情誼；今年楊紫瓊則是以一身蘋果綠色開版圖騰緹花背心搭配同款圖騰的凹凸烏干紗緹花立體蓬裙，搭配上一把中式折扇、頗有幾分現代俠女風範。

本季2024春夏新裝，夏姿陳（SHIATZY CHEN）以Mirage（海市蜃樓）為主題、並將樓宇的「樓」轉譯為服裝的「縷」，打造出「蜃縷」系列，將東方典故中的虛幻奇景與神話之龍，抽象也具象呈現在服裝與大秀場景中。海底的珊瑚透過凹凸布面的立體呈現，而貝殼光澤則以輕蕾絲疊上銀色燙面、詩意具現。空靈的海底洞穴則以烏干紗與斜紋呢拼接而成。

也因為由海市蜃樓得到靈感，本季衣物、細節中，充滿了大量的海洋元素。像是多個包款上的刺繡，便以海草、不規則型態的、空想的海底生物為靈感，在包款表面以SHIATZY CHEN經典的刺繡工藝、手工再現；海洋底下飄渺、隨海潮飄蕩的水草、海星、海膽，則轉變為不規則的金屬項鍊、手環、耳環、腰鍊，甚至是服裝尚未收邊、隨性飄逸更顯放鬆感的抽鬚。

整體剪裁輪廓不難發現，延續了SHIATZY CHEN一以貫之的東西合併風格，像是圓領、寬袖的中式上衣外套搭配上短褲；中式立領削肩上衣卻將下擺改造為不對稱如裙擺般的飄逸結構、小秀纖腰，別具個性；改良式的旗袍上衣搭配了白色長褲與如海草般擺盪的銀色腰鍊，在行走間氣場全開、英姿勃發；同時從海底生物得到靈感的圖騰不僅以手工刺繡出現在包款，更延伸到多套開版印花洋裝、披風式絲質長罩衫、寬鬆的長襯衫與長褲等單品，並不時將品牌英文草寫縮寫SC埋入了針織洞洞上衣，成為趣味的隱藏式簽名。