享樂同時練臂力？LG StanbyME Go無線娛樂帶著走

LG去年推出StanbyME閨蜜機，可以在室內隨處移動使用，讓宅家一族樂當沙發馬鈴薯。今年LG再突破視聽想像，推出升級版LG StanbyME Go 閨蜜機樂Go版，真無線可攜式27吋LED觸控螢幕，搭配業界首創的軍規級防摔箱，升級搭載杜比全景聲音效規格的4聲道20W喇叭，根據影片內容調整最佳聲音表現，配備可蓄電電池，並內建多款人氣影音串流、遊戲與多變主題APP，不只娛樂功能強大，更可以是簡報提案神器。LG StanbyME Go閨蜜機 樂Go版於即日起至10月17日在群眾募資平台「嘖嘖」進行全台獨家線上限量預購活動，11月底將在LG官方線上商城及各大通路開賣，建議售價為32,900元，現在預購享早鳥優惠，再享Apple TV+免費3個月體驗。

以往外出露營想要擁有娛樂體驗，光準備器材、安裝設定想到就累，LG StanbyME Go閨蜜機樂Go版收納起來就像個行李箱，軍規級防摔箱穩穩將27吋高規格的LED螢幕固定其中，有效抗震防摔，內裝觸控螢幕具備多角度調整與旋轉橫直式，螢幕可依觀看需求任意旋轉螢幕90度，亦可依視角高度，上下調整達18公分。螢幕可觸控，遠距觀看更可使用隨附遙控器或透過ThinQ串聯手機操作，甚至可直接用中文語音下指令。內建可蓄電電池，單次充電續航力3小時。

LG StanbyME Go閨蜜機樂Go版螢幕支援HDR10 Pro 高動態對比及Dolby Vision杜比視界，並搭載α7第五代AI影音處理晶片，亮度全面提升並搭配自動亮度控制，戶外白天使用畫面清晰可見。此外，搭載四聲道20W喇叭，透過LG獨家AI音效Pro技術可享受最佳化聲音和虛擬環繞音效，更支援Dolby Atmos全景聲技術，提供震撼、極具臨場感的影音體驗。