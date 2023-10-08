隈研吾操刀！「明粵」吃得到3種粵式鍋、比臉大A5和牛

由國際知名建築師隈研吾操刀空間設計，主打頂級粵式火鍋的「明粵」，今年4月底隨著「NOKE忠泰樂生活」同步開幕，吸引許多饕客登門。隨著近半年的時間過去，明粵自10月起也透過細節調整，規劃出新菜單，讓喜愛火鍋的民眾，可以在宛若海蝕洞般的空間中，享用胡椒豬肚湯、沙嗲皇湯等粵式湯底，還有多種生食級海鮮與精選肉品。

位於台北大直的「NOKE忠泰樂生活」內的「明粵」，最具話題性的特色之一，就是由隈研吾跨海操刀空間設計，並是他在台灣打造的首座餐飲空間。被《TIME》評選為2021年年度百位最具影響力人物之一的隈研吾，擅長透過建築闡述當地的自然與人文。針對四面環海的台灣，隈研吾以「海蝕洞」為視覺概念，透過木質構件疊加，營造出縫隙感與不規則邊界，並透過挑高玻璃帷幕，產生自然的光影流動。在高達10米、總佔地110坪的美學空間中，共規劃有80席座位，其中也包含2個獨立包廂，提供賓客更佳的私密性。

不同於市場主流的日式鍋物，明粵主打高檔的「粵式火鍋」。湯頭均是先以老母雞、金華火腿、中藥材熬煮8小時製成頭湯，再添加不同配方，烹調成不同口味鍋底，共計有「胡椒豬肚湯底」、「沙嗲皇湯底」、「芫荽皮蛋湯底」等3種選擇，且各有不同的特色。例如「胡椒豬肚湯底」就添加有多種中藥材、醃蘿蔔、豬肚，並以馬告取代白胡椒，創造出獨有的辛香。至於入口溫潤且帶有飽滿感的「沙嗲皇湯底」，特別適合蟹、貝與海鮮；加有大量香菜的「芫荽皮蛋湯底」則具有豐富層次與特殊香氣，風味鮮明。

餐點部份，明粵以海鮮、海陸套餐為主。「單人海鮮套餐」共有特選套餐、鮮魚套餐、肉蟹套餐、龍蝦套餐可選，售價2,080～3,880元；「雙人海陸套餐」則為鮮魚雙人餐、肉蟹雙人餐與龍蝦雙人餐，並搭配有肉品5選1，每套為5,380～6,280元。以入門款的「單人特選套餐」為例，主餐吃得到7款精選海鮮；至於「單人鮮魚套餐」主餐則可享受澎湖手釣笛雕或石斑。

若是雙人版的「肉蟹雙人餐」，選用1斤以上的西太平洋青蟹作為主角，並再搭配蛤蜊、干貝、牡蠣等多種海味；「龍蝦雙人餐」則是將主角換為澳洲龍蝦，烹煮後不僅蝦肉甘甜彈牙，也能為鍋底賦予更豐富的鮮度。除了多樣生猛海鮮之外，雙人餐並提供有美國prime肋眼、美國Prime無骨牛小排、伊比利黑毛豬、黑羽無骨雞腿、澳洲穀飼貴妃羊等肉品（5選1），民眾可依照個人喜好，加價980元，可升級為日本A5黑毛和牛肋眼，大小幾乎比臉還大，實在過癮。

套餐除了主餐搶眼之外，前菜「明粵雙囍」選用澎湖明蝦搭配魚子醬，還有德島柚子醬汁調味的北海道北寄貝共同呈現；附餐的「富豪炒飯」，則是將花蓮芋香米、鮑魚丁、叉燒丁以港式手法炒製，上方再擺放阿拉伯角蝦，更添豪華感。若是雙人套餐方案，另外還有「鬼馬牛肉」或「波蘿油條蝦」可以選擇。為呼應粵式風格，火鍋沾醬則提供「港式腐乳」與「蒸魚醬油」，各自適合搭配肉品或海鮮，同時還有蒜酥、破布子、金桔、蔥花、蒜末、辣椒等佐料，讓顧客依偏好調整。