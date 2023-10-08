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遠雄廣場迎接8周年生日慶 生活家電、內睡衣預購會登場

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場在8周年生日慶前，推出泰國物產展，滿額贈Thaya果乾、香蕉片。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場在8周年生日慶前，推出泰國物產展，滿額贈Thaya果乾、香蕉片。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場迎接開業8周年，推出精選品牌預購限時優惠，並將舉辦多場狂歡DIY派對、音樂演奏會、城市生活市集和泰國物產展，吹響8周年生日慶前奏曲，提前滿足消費者購物、吃美食和享受活動需求。

遠雄廣場表示，隨著秋天到來，館內潮流休閒品牌改裝新登場。「EDWIN」秋冬新品，會員可享9折優惠，單筆滿6000元立即折抵1000元。「鬼洗」指定服飾6折起，單筆滿6800元可獲得1010元現金抵用。「HANG TEN」新品全面8折。「VIBE」KANGOL指定服飾單一特價990元，單筆滿3000元時贈送KANGOL帆布掛繩小包。「ASify」瑜珈服飾 1件95折，2件9折，3件以上享88折優惠。

除了品牌限時優惠，遠雄廣場另有加碼驚喜活動，即日起到10月29日在1、2樓單筆消費滿1000元（餐飲及寶雅除外），即可參加抽獎。獎品包括OMIX 歐米斯VAC-T環繞低音真空管桌上型藍牙雙喇叭、Amazfit 華米GTS 4無邊際鋁合金通話健康智慧手錶和AKASO BRAVE 7 4K多功能運動攝影機和相機。

遠雄生活家電預購會7日登場，預計10日結束。單筆消費滿1萬元，可獲贈生日慶1000元電子商品抵用券。

同一時段遠雄也舉辦內睡衣預購會，讓各年齡層女性，無論偏愛精緻的蕾絲、柔軟的棉質或簡約的設計，都能在預購會找到喜愛的款式。活動期間單筆消費滿3000元，可獲得300元生日慶電子商品抵用券。「華歌爾」全系列內衣買5套送1套；「黛安芬」全系列內衣買3套送1套；「曼黛瑪璉」全面買5送1；「瑪登瑪朵」和「LADY」全系列正品買4送1。

遠雄即日起到10月31日舉辦加碼遊戲，App小遊戲「8不得你中獎 轉轉樂」，每次扣除8點會員點數，即有機會獲得豐富好禮，包括遠雄悅來大飯店悅來寰宇客房探索主題住宿券、遠雄海洋公園藍鯨艙體驗、親親美人魚純體驗及點數888點等，總價值超過6萬元。遊戲資訊可上iFG遠雄廣場官網查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦生活家電預購會，單筆消費滿1萬元即可獲贈生日慶1,000元電子商品抵用券。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦生活家電預購會，單筆消費滿1萬元即可獲贈生日慶1,000元電子商品抵用券。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦內睡衣預購會，單筆消費滿3000元可獲得300元的生日慶電子商品抵用券。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦內睡衣預購會，單筆消費滿3000元可獲得300元的生日慶電子商品抵用券。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場「ASify」新櫃登場，推出瑜珈服飾折扣優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場「ASify」新櫃登場，推出瑜珈服飾折扣優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場慶祝潮流休閒品牌改裝新登場，指定櫃位單筆消費滿1000元即可參加抽獎。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場慶祝潮流休閒品牌改裝新登場，指定櫃位單筆消費滿1000元即可參加抽獎。圖／遠雄廣場提供

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