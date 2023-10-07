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白晝之夜起義 大雨澆不熄民眾熱情

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，台北市長蔣萬安（左三）與藝術家一起擺放小冰人。記者潘俊宏／攝影
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，台北市長蔣萬安（左三）與藝術家一起擺放小冰人。記者潘俊宏／攝影

2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，在台北市長蔣萬安、法國在台協會主任Franck Paris、台北市議長戴錫欽、白晝之夜總策展人程詩郁及國內外藝術家見證下開幕，雖然下起大雨，仍澆不熄民眾參加熱情。

本屆白晝之夜總計近100組藝術家及團隊參與，集結25件跨媒材藝術裝置作品、超過35場演出節目，台北市長蔣萬安表示，藝文節慶是自己台北市文化政策之首，白晝之夜展演已具國際性及累積出巨大能量堆疊參與追隨者的文化品牌，希望市民能卸下平日壓力與框架，享受藝術帶來的顛覆與翻轉、感動及啟發。

白晝之夜從今晚6時至隔天上午6時，在信義區「國父紀念館」、「臺北市議會」與「臺北市政府」三大場館與周邊場域展開，同時，松山文創園區「原創基地節」、「松市」、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心共同響應，台北101塔尖及塔樓四個角點也特別以特殊色點燈，以及ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青等信義區商場店家特別配合調整營業時間，以藝術佔領信義區，邀請民眾一同起義，翻轉臺北的夜晚。

在表演作品方面，《開箱市議會》將臺北市議會翻轉為劇場，讓民眾走入平時難以進入的議事空間外，在市府廣場周邊展開的《自由街頭》呈現舞蹈、音樂、歌唱、馬戲等多元自由的演出活動，其中「白夜 Kiki Ball」以華麗、自信、展現自我的歌舞競賽舞會，解脫性別刻板的框架，讓現場觀眾完全擺脫社會壓力束縛。

2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，台北市長蔣萬安（右）一開始帶領來賓一起熱舞搖動。記者潘俊宏／攝影
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，台北市長蔣萬安（右）一開始帶領來賓一起熱舞搖動。記者潘俊宏／攝影
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，民眾排隊在國父紀念館內擺放小冰人。記者潘俊宏／攝影
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，民眾排隊在國父紀念館內擺放小冰人。記者潘俊宏／攝影
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，雖然下著大雨，也澆不熄民眾參觀熱情。記者潘俊宏／攝影
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，雖然下著大雨，也澆不熄民眾參觀熱情。記者潘俊宏／攝影
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，雖然下著大雨，也澆不熄民眾參觀熱情。記者潘俊宏／攝影
2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，雖然下著大雨，也澆不熄民眾參觀熱情。記者潘俊宏／攝影

白晝之夜 藝術家

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