白晝之夜起義 大雨澆不熄民眾熱情

2023台北白晝之夜「起義吧！」今天在信義區熱鬧開鑼，在台北市長蔣萬安、法國在台協會主任Franck Paris、台北市議長戴錫欽、白晝之夜總策展人程詩郁及國內外藝術家見證下開幕，雖然下起大雨，仍澆不熄民眾參加熱情。

本屆白晝之夜總計近100組藝術家及團隊參與，集結25件跨媒材藝術裝置作品、超過35場演出節目，台北市長蔣萬安表示，藝文節慶是自己台北市文化政策之首，白晝之夜展演已具國際性及累積出巨大能量堆疊參與追隨者的文化品牌，希望市民能卸下平日壓力與框架，享受藝術帶來的顛覆與翻轉、感動及啟發。

白晝之夜從今晚6時至隔天上午6時，在信義區「國父紀念館」、「臺北市議會」與「臺北市政府」三大場館與周邊場域展開，同時，松山文創園區「原創基地節」、「松市」、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心共同響應，台北101塔尖及塔樓四個角點也特別以特殊色點燈，以及ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青等信義區商場店家特別配合調整營業時間，以藝術佔領信義區，邀請民眾一同起義，翻轉臺北的夜晚。