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環狀線首輛設計主題列車曝光 黑灰色調打造移動美術館

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
座椅區以類包覆空間的方式打造車廂內的隱私空間；手作編織的博愛坐墊，讓乘客在通勤時更放鬆。圖／新北捷運公司提供
座椅區以類包覆空間的方式打造車廂內的隱私空間；手作編織的博愛坐墊，讓乘客在通勤時更放鬆。圖／新北捷運公司提供

2023台灣設計展在新北登場，新北捷運公司首度曝光「環狀線的移動美學」首列設計展主題列車，8日起展覽期間每天由大坪林站往來新北產業園區站間，車廂內部結合木業、紡織等材質，像是手作編織的博愛坐墊，讓乘客在通勤時能更放鬆，以黑色、灰色輔以代表環狀線的黃色，勾勒出本次主題意象，打造移動美術館。

新北捷運公司表示，本次主題列車跳脫既有捷運車廂的傳統設計，創造獨特的列車辨識度，期望列車除了交通運輸功能性外，更增加人性化設計及新北在地特色，也同時致敬新北在地職人，本次設計中，也保留兩節原設計的車廂，讓民眾搭乘時，可感受經美學設計的前後差異與巧思。

新北捷運公司指出，在地特色部份，以木業、紡織、塑膠、金屬等多樣不同的材質為設計媒介，融入立柱、拉環、座椅、車廂、屏風等，一改以往冰冷的傳統車廂觀感，加入手作溫度及職人的極緻工藝，不僅找來地方工藝廠商，工種技術更囊括金屬鍛造、木工、編織、藤編、金屬烤漆等多種工藝，串連新北在地工藝。

新北捷運公司表示，這次找來曾打造鳴日號、新台馬號及澎湖輪的柏成設計團隊，打造兩側不同的窗景觀點設計移動軌跡，座椅區以類包覆空間的方式打造車廂內的隱私空間；手作編織的博愛坐墊，讓乘客在通勤時更放鬆，輔以間接光源的設計，使車室空間光線更加柔合。

除車廂內的改裝，外觀也以黑色及灰色，輔以原先代表環狀線的黃色，勾勒出台灣設計展「Ｏ起來」的主題意象，以圓弧的線條為界，將設計理念由車廂內延伸至外觀，民眾在列車進站時便可看到特殊設計的外觀，將環狀線捷運重塑成一個移動的當地美術館。

新北捷運公司表示，8日起至設計展期限內，每日由大坪林站往來新北產業園區站間，平日6點35分及假日6點17分起，即以固定班次的時間運行，平日晚間更開放靜態展示時段，端點發車時間表可上新北捷運公司官網或粉絲專頁，有興趣的民眾前往參觀打卡。

新北捷運公司首度曝光「環狀線的移動美學」首列設計展主題列車。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司首度曝光「環狀線的移動美學」首列設計展主題列車。圖／新北捷運公司提供
除車廂內的改裝，外觀也以黑色及灰色，輔以原先代表環狀線的黃色，勾勒出台灣設計展「Ｏ起來」的主題意象。圖／新北捷運公司提供
除車廂內的改裝，外觀也以黑色及灰色，輔以原先代表環狀線的黃色，勾勒出台灣設計展「Ｏ起來」的主題意象。圖／新北捷運公司提供
2023台灣設計展在新北登場，新北捷運公司首度曝光「環狀線的移動美學」首列設計展主題列車。圖／新北捷運公司提供
2023台灣設計展在新北登場，新北捷運公司首度曝光「環狀線的移動美學」首列設計展主題列車。圖／新北捷運公司提供

新北 車廂

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