飯飯之交、關我X事！韓當紅小眾解放傳統香氛進軍台灣

隨著現代人的消費價值觀改變，許多人不一定迷信大牌，反而讓許多個性鮮明、擁有獨特品牌價值與含意的小眾品牌，受到不少人的喜愛與吹捧。來自韓國首爾的小眾香氛品牌BORNTOSTANDOUT，就是主打解放傳統社會規則，提升自我意識，呈現出每個人都是獨特個體，而BORNTOSTANDOUT首度進軍台灣，於10X香氛選品店與10X官網商店獨家販售。

創立於2022年的BORNTOSTANDOUT，旗艦店設立在首爾的漢南洞，其獨特的風格，剛好也與當地的藝文氣息相符合，創辦人Jun Lim擅長香氛產品的研發，而且品牌認為藝術與自由密不可分，常與不同領域的藝術家合作，並挑戰多元化的議題，包括情感、慾望等，整體風格具有震撼張力。

BORNTOSTANDOUT的產生，也來自於韓國本身有著非常傳統的社會規範，而品牌希望提升自我意識，反對單一框架，而目前進軍台灣的淡香精，就能發現其獨特品牌風格。