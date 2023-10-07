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飯飯之交、關我X事！韓當紅小眾解放傳統香氛進軍台灣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
BORNTOSTANDOUT身體和手部洗護系列包含「TRASH_窩囊廢、NARCISSIST_自戀狂」2款香氣，展現最真實的自己。圖／10X提供
BORNTOSTANDOUT身體和手部洗護系列包含「TRASH_窩囊廢、NARCISSIST_自戀狂」2款香氣，展現最真實的自己。圖／10X提供

隨著現代人的消費價值觀改變，許多人不一定迷信大牌，反而讓許多個性鮮明、擁有獨特品牌價值與含意的小眾品牌，受到不少人的喜愛與吹捧。來自韓國首爾的小眾香氛品牌BORNTOSTANDOUT，就是主打解放傳統社會規則，提升自我意識，呈現出每個人都是獨特個體，而BORNTOSTANDOUT首度進軍台灣，於10X香氛選品店與10X官網商店獨家販售。

創立於2022年的BORNTOSTANDOUT，旗艦店設立在首爾的漢南洞，其獨特的風格，剛好也與當地的藝文氣息相符合，創辦人Jun Lim擅長香氛產品的研發，而且品牌認為藝術與自由密不可分，常與不同領域的藝術家合作，並挑戰多元化的議題，包括情感、慾望等，整體風格具有震撼張力。

BORNTOSTANDOUT的產生，也來自於韓國本身有著非常傳統的社會規範，而品牌希望提升自我意識，反對單一框架，而目前進軍台灣的淡香精，就能發現其獨特品牌風格。

推薦單品譬如DGAF 關我 X 事淡香精，有著野性的風格，以佛手柑與鼠尾草開場，中段有著玫瑰與與零陵香豆的氣息，超越性別與年齡都可使用；飯飯之交淡香精，代表著無法被明確定義的關係，將印度香米浸泡在乳白色杏仁牛奶中，帶著堅果、班蘭葉香氣的米粒，吸收了香濃絲滑的牛奶，香甜誘人，走甜膩路線。

韓國香氛品牌BORNTOSTANDOUT認為應該解放傳統社會規則、主動提升自我意識，並反對使用單一框架，侷限每個獨特個體的自由發展。圖／10X提供
韓國香氛品牌BORNTOSTANDOUT認為應該解放傳統社會規則、主動提升自我意識，並反對使用單一框架，侷限每個獨特個體的自由發展。圖／10X提供
韓國香氛品牌BORNTOSTANDOUT首度在台發表，首波上市品項包含8款淡香精，以及香氛體驗組、香氛片、身體和手部洗護系列。圖／10X提供
韓國香氛品牌BORNTOSTANDOUT首度在台發表，首波上市品項包含8款淡香精，以及香氛體驗組、香氛片、身體和手部洗護系列。圖／10X提供

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