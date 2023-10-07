聽新聞
test
0:00 / 0:00
飯飯之交、關我X事！韓當紅小眾解放傳統香氛進軍台灣
隨著現代人的消費價值觀改變，許多人不一定迷信大牌，反而讓許多個性鮮明、擁有獨特品牌價值與含意的小眾品牌，受到不少人的喜愛與吹捧。來自韓國首爾的小眾香氛品牌BORNTOSTANDOUT，就是主打解放傳統社會規則，提升自我意識，呈現出每個人都是獨特個體，而BORNTOSTANDOUT首度進軍台灣，於10X香氛選品店與10X官網商店獨家販售。
創立於2022年的BORNTOSTANDOUT，旗艦店設立在首爾的漢南洞，其獨特的風格，剛好也與當地的藝文氣息相符合，創辦人Jun Lim擅長香氛產品的研發，而且品牌認為藝術與自由密不可分，常與不同領域的藝術家合作，並挑戰多元化的議題，包括情感、慾望等，整體風格具有震撼張力。
BORNTOSTANDOUT的產生，也來自於韓國本身有著非常傳統的社會規範，而品牌希望提升自我意識，反對單一框架，而目前進軍台灣的淡香精，就能發現其獨特品牌風格。
推薦單品譬如DGAF 關我 X 事淡香精，有著野性的風格，以佛手柑與鼠尾草開場，中段有著玫瑰與與零陵香豆的氣息，超越性別與年齡都可使用；飯飯之交淡香精，代表著無法被明確定義的關係，將印度香米浸泡在乳白色杏仁牛奶中，帶著堅果、班蘭葉香氣的米粒，吸收了香濃絲滑的牛奶，香甜誘人，走甜膩路線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言