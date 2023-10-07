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呈現彩色寶石般的璀璨！寶格麗水晶系列香水換新瓶身

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
寶格麗OMNIA水晶系列香水換新瓶身，邀請好萊塢新星卡莉史派妮（Cailee Spaeny）演繹。圖／寶格麗提供
寶格麗OMNIA水晶系列香水換新瓶身，邀請好萊塢新星卡莉史派妮（Cailee Spaeny）演繹。圖／寶格麗提供

問世至今超過20年，經典的寶格麗OMNIA水晶系列香水，在今年度宣布換上全新瓶身，展現出彩色寶石般的璀璨光芒，而瓶身許多細節設計，更是呼應羅馬精神，呼應著OMNIA水晶系列，能夠讓女人散發獨一無二的迷人氣質。

全新瓶身的寶格麗OMNIA水晶系列，還邀來好萊塢新星卡莉史派妮（Cailee Spaeny）全新演繹，鼓勵女性能夠展放多樣化的魅力風采。OMNIA在拉丁文中，意旨「全部」，象徵著寶格麗大膽創新的精神與創意。

由調香大師Alberto Morillas設計的OMNIA水晶系列，共有三款經典香味，「晶澈女性淡香水」帶來清新明亮感，散發出蓮花、水梨的清新，以及波薩木的柔滑質感；「紫水晶女性淡香水」呈現高貴典雅，彷若來到鳶尾花花園；「晶艷女性淡香水」融合扶桑花、石榴香調，悠然雅緻。

全新瓶身靈感來自彩色寶石，瓶蓋上優雅的玫瑰金框架，靈感來自羅馬路磚接縫圖騰「Parentesi」，採用可拆卸的方式，呈現出雙環外型，也防幅交疊的戒指，透亮的玻璃瓶身，折射出宛若水晶的光芒，代表著女人噴上OMNIA水晶系列後，都能綻放出最佳光芒。

寶格麗OMNIA水晶系列香水換新瓶身，邀請好萊塢新星卡莉史派妮（Cailee Spaeny）演繹。圖／寶格麗提供
寶格麗OMNIA水晶系列香水換新瓶身，邀請好萊塢新星卡莉史派妮（Cailee Spaeny）演繹。圖／寶格麗提供
寶格麗OMNIA水晶系列香水換新瓶身，邀請好萊塢新星卡莉史派妮（Cailee Spaeny）演繹。圖／寶格麗提供
寶格麗OMNIA水晶系列香水換新瓶身，邀請好萊塢新星卡莉史派妮（Cailee Spaeny）演繹。圖／寶格麗提供
寶格麗OMNIA水晶系列香水換新瓶身，呈現出彷彿彩色寶石般的璀璨。圖／寶格麗提供
寶格麗OMNIA水晶系列香水換新瓶身，呈現出彷彿彩色寶石般的璀璨。圖／寶格麗提供

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