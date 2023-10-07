日本賣到二度斷貨「美祿」直送抵台！抽絕版水桶化妝包

掀起日本女性搶購風潮，賣到二度斷貨的日本美祿，升級版「美祿元氣可可」即將於10月11日正式開售，並於蝦皮購物雀巢官方商城推出獨家限時、限量的快閃特賣，下單就能參加抽獎，有機會獲得日本人氣絕版美祿水桶化妝包。

日本直送的「美祿元氣可可」專為女性設計，相較目前台灣市售美祿經典原味，含鐵量大增84%，還有2.8倍鈣含量及3.5倍膳食纖維，也較美祿雙倍牛奶口味減糖43%，搭配大人味濃郁口感。

美祿炫風來自於2020年7月日本Twitter出現一則「美祿可以補鐵」為題的文章，短時間內引起網友好奇與討論，並在日本吸引女性與網友瘋狂搶購、掃空超市與百貨貨架，美祿也因此在日本被譽為「補鐵好物」，並賣到兩度斷貨。產品重開銷售後，銷量較前年同期增加7倍，驚人現象被日本媒體稱為「美祿之亂」，更創造出新流行用語「美祿活」，意指炫耀自己買到或喝到美祿，為當時日本社群的熱門話題。

日本原裝進口雀巢「美祿元氣可可」將於10月11日午夜12點（00:00）起在蝦皮購物雀巢官方商城限時開賣，推出超值組（三入）與單包販售等兩款組合。10月底前於上述通路購買「美祿元氣可可」，即可抽絕版的限量小禮。

活動詳情可參考官網連結。