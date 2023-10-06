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新北百貨一哥「板橋大遠百」周年慶預購來了！國慶連假搶先入手

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
板橋大遠百在過路人潮最多的B1另闢美妝區。記者江佩君／攝影
板橋大遠百在過路人潮最多的B1另闢美妝區。記者江佩君／攝影

最近有雙北都有全新話題商場開幕，為了搶人潮，新北業績最高百貨、百億大店的板橋大遠百周年慶預購在10月7日雙十連假期間登場，端出化妝品、內睡衣單筆滿2000元送200元抵用券等各業種滿額優惠，此外，今年也增加了Tom Ford、Helena Rubinstein、Drunk Elephant等化妝品新品牌進駐，光是化妝品就推出超過5萬組特惠組，全館化妝品9折起、內睡衣8折起、百貨服飾7折起，給民眾雙十連假逛街的好理由。

板橋大遠百10月7日起化妝品、內睡衣單筆滿2000元送200元抵用券；10月7日至10月30日化妝品、內睡衣單筆滿1萬元再加送200元抵用券、1樓國際精品當日單筆滿1萬元送1000元抵用券；10月7日至11月7日百貨服飾、名品當日累計滿5000元送500元抵用券、大家電當日單筆滿1萬元送1000元抵用券、保健器材5000元送600元抵用券；TUDOR、麥森和B&O單筆滿1萬元送500元抵用券。

10月7日至11月7日期間與13間銀行聯手加碼回饋，百貨服飾、名品單筆分6期刷6000元加送200元、數位3C含APPLE、MUJI單筆分6期刷1萬元加送500元、1、2樓國際精名品指定專櫃，當日累計滿10萬元遠銀獨家加碼再加送2,000元。10月7日至10月30日女、男、童裝憑遠百App單筆滿8000再加送300。

這幾年板橋大遠百精品業績不斷壯大，今年再引進多家精品、精品面積擴大10％，餐飲今年也是爆發成長，全新的LADY M外帶櫃預計在11月中於B1登場。周年慶前特別進行館內改裝，並在B1過路人潮最多地方另闢美妝區，包括歐舒丹、新北首家Kiehl's coffee house、Drunk Elephant、Origins品木宣言、倩碧、資生堂東京櫃、Darphin進駐，板橋大遠百指出，歐舒丹從1樓換到B1這位置後，業績成長6成，可見效果。

板橋大遠百表示，今年周年慶業績目標可望突破27.5億元，成長5%，全年業績上看115億元，比去年107億元成長7%。遠百全台周年慶預計挑戰135億元新高目標。

板橋大遠百推出新北首家Kiehl's coffee house。記者江佩君／攝影
板橋大遠百推出新北首家Kiehl's coffee house。記者江佩君／攝影
歐舒丹將櫃位移動到板橋大遠百B1的位置後，業績大增6成。記者江佩君／攝影
歐舒丹將櫃位移動到板橋大遠百B1的位置後，業績大增6成。記者江佩君／攝影
板橋大遠百精品業績不斷爬升，改裝擴大精品面積。記者江佩君／攝影
板橋大遠百精品業績不斷爬升，改裝擴大精品面積。記者江佩君／攝影
板橋大遠百周年慶預購在10月7日起雙十連假期間登場。記者江佩君／攝影
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化妝品 業績 周年慶

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